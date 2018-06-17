Додано: Пон 18 чер, 2018 08:13

Искатель написав: clientage написав: Искатель написав: "Моя картка" перевыпускается уже за 120 грн. Не совсем понял - 120 грн за год обслуживания или просто за перевыпуск? Т.е. если дадут еще на 3 года, то 120 грн за все время? Спасибо! "Моя картка" перевыпускается уже за 120 грн. Не совсем понял - 120 грн за год обслуживания или просто за перевыпуск? Т.е. если дадут еще на 3 года, то 120 грн за все время? Спасибо!

120 это ежегодное обслуживание!!

Так в Пакете МойКомфорт

Чувствуете как комфортно вам теперь ?



А шо вам мешает ЗАКРЫТЬ счет и получить опять припейд нашару.

Не забудьте тока перепривязать ИБ.

У меня параллельно одно время было ТРИ МК, последняя уже на 5 лет выпущена. 120 это ежегодное обслуживание!!Так в Пакете МойКомфортЧувствуете как комфортно вам теперь ?А шо вам мешает ЗАКРЫТЬ счет и получить опять припейд нашару.Не забудьте тока перепривязать ИБ.У меня параллельно одно время было ТРИ МК, последняя уже на 5 лет выпущена.



Благодарю за ответ!

Да, не очень комфортно...

Скажите, надо именно счет закрыть или карту? Или подразумевается, что это одновременно делается? И... на момент, когда будет закрыто, я ж не буду иметь доступа к интернет-банку, верно? Т.е. желательно закрыть все депозиты, снять все с остатков, а потом уже это делать?

Или как лучше? (из опыта) Благодарю за ответ!Да, не очень комфортно...Скажите, надо именно счет закрыть или карту? Или подразумевается, что это одновременно делается? И... на момент, когда будет закрыто, я ж не буду иметь доступа к интернет-банку, верно? Т.е. желательно закрыть все депозиты, снять все с остатков, а потом уже это делать?Или как лучше? (из опыта)

Да закрыть надо счет. Но тот факт, что у Вас не будет доступа к и-нету вовсе не значит, что надо все закрывать. Депо и карты нормально существуют и без ашчАда24. Просто заранее посмотрите, где по депо возможно надо отменить автопролонгацию ну и контролируйте свои финансы временно без инет-банкинга. Ну или если не можете без и-нета подключите временно до закрытия счета и открытия новой МК и-нет-банкинг по другой карте на платной основе. Потом когда выпустите новую МК - отключите его и переподключите на новую