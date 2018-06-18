|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 чер, 2018 15:46
"Моя картка" перевыпускается уже за 120 грн. Не совсем понял - 120 грн за год обслуживания или просто за перевыпуск? Т.е. если дадут еще на 3 года, то 120 грн за все время? Спасибо!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Нед 17 чер, 2018 15:56
120 это ежегодное обслуживание!!
Так в Пакете МойКомфорт
Чувствуете как комфортно вам теперь ?
А шо вам мешает ЗАКРЫТЬ счет и получить опять припейд нашару.
Не забудьте тока перепривязать ИБ.
У меня параллельно одно время было ТРИ МК, последняя уже на 5 лет выпущена.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 чер, 2018 16:48
а чего ощадовский банкомат по депо карте не дает больше 2к грн за раз?
Додано: Нед 17 чер, 2018 16:50
J, а лимиты по умолчанию вы поправили? Через ИБ мона, проверьте.
Ещё такое бывает по новой карте, она недели 2 типа притирается в сис-ме
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 17 чер, 2018 17:40
Re: Ощадбанк
да. При привязке с депозитной берет 7 грн за СМС
При привязке с МК будет брать 5 грн .
Следите за сроком и за активностью карт - если карта неактивна сразу лупит 20 грн и байдуже им . что карта месяц как была перевыпущена и клиент не получил ее на руки. Когда перевыпускают по сроку - никто не звонит и не уведомляет - НЕТ ЗДЕСЬ СЕРВИСА заботы о клиенте - хоть у вас депо 200 грн или лимон - адинаково накакать на вас.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Нед 17 чер, 2018 17:52
Re: Ощадбанк
С МК ничо вааще не берут
У меня, по крайней мере
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 чер, 2018 07:19
Благодарю за ответ!
Да, не очень комфортно...
Скажите, надо именно счет закрыть или карту? Или подразумевается, что это одновременно делается? И... на момент, когда будет закрыто, я ж не буду иметь доступа к интернет-банку, верно? Т.е. желательно закрыть все депозиты, снять все с остатков, а потом уже это делать?
Или как лучше? (из опыта)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:13
Да закрыть надо счет. Но тот факт, что у Вас не будет доступа к и-нету вовсе не значит, что надо все закрывать. Депо и карты нормально существуют и без ашчАда24. Просто заранее посмотрите, где по депо возможно надо отменить автопролонгацию ну и контролируйте свои финансы временно без инет-банкинга. Ну или если не можете без и-нета подключите временно до закрытия счета и открытия новой МК и-нет-банкинг по другой карте на платной основе. Потом когда выпустите новую МК - отключите его и переподключите на новую
Додано: Пон 18 чер, 2018 08:36
Re: Ощадбанк
Закрыть именно счет нуна
МК -- это мнгновенка, через 10мин после получения/активации и привязки мабилы (менагеры часто забывают это сделать!) мона к ней перепривязать ИБ. Для подстраховки мона прямо в отд. пополнить МК на 10грн через ТСО, если пришла СМСка, то всё ОК.
Можно иметь одновременно/параллельно НЕСКОЛЬКО МК (и даж разных МПС) и прыгать между ними в своё удовольствие
Вот убить старый экк мона тока звонком на саппорт, прям из отд, например.
...и не забудьте в ИБ перепривязать счета для выплат %% и тела на новую МК, ну если нуна
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 18 чер, 2018 21:09
Хм. А можно вот этот момент чуть подробнее?
Т.е. я прихожу в отделение и говорю: "Откройте-ка мне еще одну МК. И привяжите ее к другому счету".
Так, что ли?
В таком случае я могу не ждать, пока текущая закроется. А открыть новую МК, привязать к новому счету, после чего старые карту и счет закрыть, верно?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
|