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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1349135013511352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Пон 18 чер, 2018 21:13

  Искатель написав:
  clientage написав:Можно иметь одновременно/параллельно НЕСКОЛЬКО МК (и даж разных МПС) и прыгать между ними в своё удовольствие :)


Хм. А можно вот этот момент чуть подробнее?
Т.е. я прихожу в отделение и говорю: "Откройте-ка мне еще одну МК. И привяжите ее к другому счету".
Так, что ли?
В таком случае я могу не ждать, пока текущая закроется. А открыть новую МК, привязать к новому счету, после чего старые карту и счет закрыть, верно?

У каждой мнгновенки-МК её счет прямо нашкрябан на карте :)
Т.е. менагер руцями вводит этот счет в комп! Вот и вся привязка.
Конешно, ничо ждать и не нуна. Главное шобы менагер был не криворукий :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1349135013511352
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