Искатель написав:
Хм. А можно вот этот момент чуть подробнее?
Т.е. я прихожу в отделение и говорю: "Откройте-ка мне еще одну МК. И привяжите ее к другому счету".
Так, что ли?
В таком случае я могу не ждать, пока текущая закроется. А открыть новую МК, привязать к новому счету, после чего старые карту и счет закрыть, верно?
У каждой мнгновенки-МК её счет прямо нашкрябан на карте
Т.е. менагер руцями вводит этот счет в комп! Вот и вся привязка.
Конешно, ничо ждать и не нуна. Главное шобы менагер был не криворукий