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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1349135013511352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 02:18

Re: Ощадбанк

Может кто подскажет лимиты в транзакцию/день/месяц на "Вiртуальна картка" которую Ощадбанк анонсировал сегодня, или лучше PDF с всеми условиями тарифного пакета кто не является клиентом банка (т.е. не идентифицирован, кроме как номером телефона). На сайте не нашел никакой подробной информации.
eremiya
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 07:31

https://www.oschadbank.ua/ru/private/pa ... kartka.php
див секцію "Тарифи"
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 19 чер, 2018 15:53

greenozon
Спасибо, но URL таблицы открывает страницу сайта:
https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... .03.15.xls
eremiya
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 07:35

  clientage написав:У каждой мнгновенки-МК её счет прямо нашкрябан на карте :)
Т.е. менагер руцями вводит этот счет в комп! Вот и вся привязка.
Конешно, ничо ждать и не нуна. Главное шобы менагер был не криворукий :)


ТОЧНО! УВИДЕЛ!
Блин, никогда б не обратил внимание... Оригинальненько!
Т.е. можно открыть несколько МК, и все они на первый период будут бесплатные?!
А это идея!
Благодарю!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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