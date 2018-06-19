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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 02:18
Re: Ощадбанк
Может кто подскажет лимиты в транзакцию/день/месяц на "Вiртуальна картка" которую Ощадбанк анонсировал сегодня, или лучше PDF с всеми условиями тарифного пакета кто не является клиентом банка (т.е. не идентифицирован, кроме как номером телефона). На сайте не нашел никакой подробной информации.
Додано: Вів 19 чер, 2018 07:31
див секцію "Тарифи"
+50грн !
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:53
greenozon
Спасибо, но URL таблицы открывает страницу сайта:
Додано: Сер 20 чер, 2018 07:35
ТОЧНО! УВИДЕЛ!
Блин, никогда б не обратил внимание... Оригинальненько!
Т.е. можно открыть несколько МК, и все они на первый период будут бесплатные?!
А это идея!
Благодарю!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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