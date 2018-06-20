Может кто подскажет лимиты в транзакцию/день/месяц на "Вiртуальна картка" которую Ощадбанк анонсировал сегодня, или лучше PDF с всеми условиями тарифного пакета кто не является клиентом банка (т.е. не идентифицирован, кроме как номером телефона). На сайте не нашел никакой подробной информации.
clientage написав:У каждой мнгновенки-МК её счет прямо нашкрябан на карте Т.е. менагер руцями вводит этот счет в комп! Вот и вся привязка. Конешно, ничо ждать и не нуна. Главное шобы менагер был не криворукий
ТОЧНО! УВИДЕЛ! Блин, никогда б не обратил внимание... Оригинальненько! Т.е. можно открыть несколько МК, и все они на первый период будут бесплатные?! А это идея! Благодарю!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html