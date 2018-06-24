Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 чер, 2018 02:18
Может кто подскажет лимиты в транзакцию/день/месяц на "Вiртуальна картка" которую Ощадбанк анонсировал сегодня, или лучше PDF с всеми условиями тарифного пакета кто не является клиентом банка (т.е. не идентифицирован, кроме как номером телефона). На сайте не нашел никакой подробной информации.
eremiya
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Додано: Вів 19 чер, 2018 07:31
+50грн !
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greenozon
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Додано: Вів 19 чер, 2018 15:53
greenozon
Спасибо, но URL таблицы открывает страницу сайта:
https://www.oschadbank.ua/ua/private/pa ... .03.15.xls
eremiya
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Додано: Сер 20 чер, 2018 07:35
clientage написав:
У каждой мнгновенки-МК её счет прямо нашкрябан на карте
Т.е. менагер руцями вводит этот счет в комп! Вот и вся привязка.
Конешно, ничо ждать и не нуна. Главное шобы менагер был не криворукий
ТОЧНО! УВИДЕЛ!
Блин, никогда б не обратил внимание... Оригинальненько!
Т.е. можно открыть несколько МК, и все они на первый период будут бесплатные?!
А это идея!
Благодарю!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:37
а 1й период то шо на карте мм/гг?
или шото другое?
v57
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Додано: Сер 20 чер, 2018 10:52
v57 написав:
а 1й период то шо на карте мм/гг?
да
а при перевыпуске уже сдерут 120
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 20 чер, 2018 19:45
clientage написав: v57 написав:
а 1й период то шо на карте мм/гг?
да
а при перевыпуске уже сдерут 120
1. Перевыпуск принудительный (автоматом)?
2. или если не подавать заявку на перевыпуск карта благополучно и бесплатно уйдет в небытие?
novichok
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:28
Эх, что то Ощад не хочет сегодня смс-ки слать на подтверждение платежей...
1 пришла и больше не приходят
Lost
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:33
Lost написав:
Эх, что то Ощад не хочет сегодня смс-ки слать на подтверждение платежей...
1 пришла и больше не приходят
отменяйте и повторяйте
бывает
а мож тел от СМСок почистить? У меня часто КС так засоряется
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:47
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Ощадбанке какие-либо ограничения на пополнение депозитов по сумме в зависимости от первоначальной суммы вклада?
Obval_Defoltovich
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