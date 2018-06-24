Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 12:52
Lost написав:
Эх, что то Ощад не хочет сегодня смс-ки слать на подтверждение платежей...
1 пришла и больше не приходят
Такая же беда. Не могу в ощад24 залогиниться
Eugen79
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:53
Obval_Defoltovich написав:
зависимости от первоначальной суммы вклада
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 25 чер, 2018 12:57
Obval_Defoltovich написав:
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Ощадбанке какие-либо ограничения на пополнение депозитов по сумме в зависимости от первоначальной суммы вклада?
для новыйх депо -- в мес. не более первоначальной суммы вклада
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:00
clientage написав: Obval_Defoltovich написав:
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Ощадбанке какие-либо ограничения на пополнение депозитов по сумме в зависимости от первоначальной суммы вклада?
для новыйх депо -- в мес. не более первоначальной суммы вклада
Спасибо. Хорошо, что в месяц, а не за весь период. На сайте Ощадбанка нигде про это не сказано, тем более про старые и новые Депо. Новые- это с какого числа?
Obval_Defoltovich
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:04
clientage написав: Lost написав:
Эх, что то Ощад не хочет сегодня смс-ки слать на подтверждение платежей...
1 пришла и больше не приходят
отменяйте и повторяйте
бывает
а мож тел от СМСок почистить? У меня часто КС так засоряется
да нет, это не у меня, Ощад - тупит, что то на его стороне не так
Lost
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:12
Obval_Defoltovich написав: clientage написав: Obval_Defoltovich написав:
Подскажите, пожалуйста, есть ли в Ощадбанке какие-либо ограничения на пополнение депозитов по сумме в зависимости от первоначальной суммы вклада?
для новыйх депо -- в мес. не более первоначальной суммы вклада
Спасибо. Хорошо, что в месяц, а не за весь период. На сайте Ощадбанка нигде про это не сказано, тем более про старые и новые Депо. Новые- это с какого числа?
Кажись Новые пошли с конца прошлого лета
https://www.oschadbank.ua/ua/private/de ... y-deposit/
Внизу странички
**Для депозитів, внесених на строк 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску фактично внесеного на Рахунок (при первинному внесенні Депозиту) або суму Депозиту наявну на Рахунку на момент автоматичного подовження Депозиту, при цьому:
- поповнення Депозиту, внесеного на 12 місяців, здійснюється лише протягом перших 8 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження. - поповнення Депозиту, внесеного на 18 місяців, здійснюється лише протягом перших 12 місяців з моменту первинного внесення Депозиту/з моменту автоматичного подовження.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:14
Lost написав: clientage написав: Lost написав:
Эх, что то Ощад не хочет сегодня смс-ки слать на подтверждение платежей...
1 пришла и больше не приходят
отменяйте и повторяйте
бывает
а мож тел от СМСок почистить? У меня часто КС так засоряется
да нет, это не у меня, Ощад - тупит, что то на его стороне не так
В колцентре сказали есть технические проблемы, все заработает как только так сразу
Eugen79
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:22
Lost написав: clientage написав: Lost написав:
Эх, что то Ощад не хочет сегодня смс-ки слать на подтверждение платежей...
1 пришла и больше не приходят
отменяйте и повторяйте
бывает
а мож тел от СМСок почистить? У меня часто КС так засоряется
да нет, это не у меня, Ощад - тупит, что то на его стороне не так
Ха
А я вааще войти не могу в ВЭБ-ИБ -- пароль не узнаёт.
Решил сменить, пришла СМС-ка на смену пароля, но сам новый пароль не регистрируется
Неможливо виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Через мабилу пока работает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:31
clientage написав: Lost написав: clientage написав:
отменяйте и повторяйте
бывает
а мож тел от СМСок почистить? У меня часто КС так засоряется
да нет, это не у меня, Ощад - тупит, что то на его стороне не так
Ха
А я вааще войти не могу в ВЭБ-ИБ -- пароль не узнаёт.
Решил сменить, пришла СМС-ка на смену пароля, но сам новый пароль не регистрируется
Неможливо виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Через мабилу пока работает
Вхід О24 нормальний.
% по МЗ ще немає.
Квесторе_поверніться
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Додано: Пон 25 чер, 2018 13:38
Квесторе_поверніться написав:
Через мабилу пока работает
Вхід О24 нормальний.
% по МЗ ще немає.
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А % по МЗ обычно 26-го приходят
Obval_Defoltovich
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