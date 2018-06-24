[/quote]
А % по МЗ обычно 26-го приходят[/quote]
А у меня МЗ(инвалютные) вдруХ появились в виде отдельного счета 2620хх
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:41
[/quote]
А % по МЗ обычно 26-го приходят[/quote]
А у меня МЗ(инвалютные) вдруХ появились в виде отдельного счета 2620хх
... делайте хоть что-нибудь!
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, J, jay2004, kostya77, mephala, vitaliy1111, wolt450 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|