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А % по МЗ обычно 26-го приходят[/quote]
А у меня МЗ(инвалютные) вдруХ появились в виде отдельного счета 2620хх
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:41
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А % по МЗ обычно 26-го приходят[/quote]
А у меня МЗ(инвалютные) вдруХ появились в виде отдельного счета 2620хх
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:28
Re: Ощадбанк
у меня тоже, где-то со среды прошлой недели увидел...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: Пон 25 чер, 2018 17:55
Re: Ощадбанк
Чи можна поповнити депозит, відкритий у одному області (Київ) у відділенні іншої області (Львів)?
На гарячій лінії кажуть, що можна, у відділенні кажуть немає такого можливості.
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