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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1351135213531354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:41

  Obval_Defoltovich написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через мабилу пока работает

Вхід О24 нормальний.
% по МЗ ще немає. :(
[/quote]
А % по МЗ обычно 26-го приходят[/quote]
А у меня МЗ(инвалютные) вдруХ появились в виде отдельного счета 2620хх :shock:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 16:28

Re: Ощадбанк

  clientage написав:А у меня МЗ(инвалютные) вдруХ появились в виде отдельного счета 2620хх

у меня тоже, где-то со среды прошлой недели увидел...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 17:55

Re: Ощадбанк

Чи можна поповнити депозит, відкритий у одному області (Київ) у відділенні іншої області (Львів)?
На гарячій лінії кажуть, що можна, у відділенні кажуть немає такого можливості.
vasyas
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:58

vasyas Используйте МК
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 21:22

Re: Ощадбанк

Obval_Defoltovich написав:Подскажите, пожалуйста, есть ли в Ощадбанке какие-либо ограничения на пополнение депозитов по сумме в зависимости от первоначальной суммы вклада?
ограничения только для вкладов 12 и 18 месяцев, на 3 и 6 месяцев пополнения БЕЗ ограничения.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 07:39

  Obval_Defoltovich написав:На сайте Ощадбанка нигде ... не сказано ... про старые и новые Депо. Новые- это с какого числа?
c 10.10.2017. Как раз в этот день хотел открыть депозит ... Не судьба
  OschadbankUA написав:... оновлені договори застосовуються для нових залучень на строкові вклади (з 10.10.2017 р.), та подальшої їх пролонгації та передбачають наступні зміни:
1. Для вкладів «Мій депозит», «Мій пенсійний депозит», «Мій прогресивний депозит» сума початкового внеску на вклад встановлена у розмірі 1000 грн. / 100 доларів США / 100 євро.
2. Для вкладу «Мій прогресивний депозит» встановлено, що поповнення вкладу протягом строку дії договору не здійснюється.
3. Для вкладів «Мій депозит», «Мій пенсійний депозит», «Мій преміальний депозит» строком 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску при відкритті депозиту. Для депозитів строком 12 місяців - поповнення протягом перших 8 місяців з моменту відкриття депозиту;
Для депозитів строком 18 місяців -поповнення протягом перших 12 місяців з моменту відкриття депозиту.
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v-m-
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:23

% по МЗ капнули.
Депо в ІБ поповнити непущає.
МЗ поповнити можна.
Квесторе_поверніться
 
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