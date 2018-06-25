|
|
|
Ощадбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:41
Obval_Defoltovich написав: Квесторе_поверніться написав:
Через мабилу пока работает
Вхід О24 нормальний.
% по МЗ ще немає.
[/quote]
А % по МЗ обычно 26-го приходят[/quote]
А у меня МЗ(инвалютные) вдруХ появились в виде отдельного счета 2620хх
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24714
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1977 раз.
- Подякували: 2790 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 чер, 2018 16:28
clientage написав:
А у меня МЗ(инвалютные) вдруХ появились в виде отдельного счета 2620хх
у меня тоже, где-то со среды прошлой недели увидел...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 2125
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 253 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 17:55
Чи можна поповнити депозит, відкритий у одному області (Київ) у відділенні іншої області (Львів)?
На гарячій лінії кажуть, що можна, у відділенні кажуть немає такого можливості.
-
vasyas
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02.03.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 20:58
vasyas Используйте МК
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 2431
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 21:22
Obval_Defoltovich написав:Подскажите, пожалуйста, есть ли в Ощадбанке какие-либо ограничения на пополнение депозитов по сумме в зависимости от первоначальной суммы вклада?
ограничения только для вкладов 12 и 18 месяцев, на 3 и 6 месяцев пополнения БЕЗ ограничения.
Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
-
vadymbanker
-
-
- Повідомлень: 113
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 чер, 2018 07:39
Obval_Defoltovich написав:
На сайте Ощадбанка нигде ... не сказано ... про старые и новые Депо. Новые- это с какого числа?
c 10.10.2017. Как раз в этот день хотел открыть депозит ... Не судьба
OschadbankUA написав:
... оновлені договори застосовуються для нових залучень на строкові вклади (з 10.10.2017 р.)
, та подальшої їх пролонгації та передбачають наступні зміни:
1. Для вкладів «Мій депозит», «Мій пенсійний депозит», «Мій прогресивний депозит» сума початкового внеску на вклад встановлена у розмірі 1000 грн. / 100 доларів США / 100 євро.
2. Для вкладу «Мій прогресивний депозит» встановлено, що поповнення вкладу протягом строку дії договору не здійснюється.
3. Для вкладів «Мій депозит», «Мій пенсійний депозит», «Мій преміальний депозит» строком 12 та 18 місяців, щомісячна сума поповнення не може перевищувати суму початкового внеску при відкритті депозиту. Для депозитів строком 12 місяців - поповнення протягом перших 8 місяців з моменту відкриття депозиту;
Для депозитів строком 18 місяців -поповнення протягом перших 12 місяців з моменту відкриття депозиту.
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
-
v-m-
-
-
- Повідомлень: 124
- З нами з: 22.02.13
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:23
% по МЗ капнули.
Депо в ІБ поповнити непущає.
МЗ поповнити можна.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24879
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:01
Goodman написав:vasyas
Используйте МК
А напряму на депо 2630, не використовуючи картковий, можна?
-
vasyas
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 02.03.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:54
vasyas написав: Goodman написав:vasyas
Используйте МК
А напряму на депо 2630, не використовуючи картковий, можна?
Так можно ток в пределах одной области. Хотя ощАд постоянно проводит слияния нескольких областей, т.е. в пределах одного МФО будет точнее ))
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 24714
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 1977 раз.
- Подякували: 2790 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:08
Что-то Мій Банк плохо шлет СМСы. Пару часов назад доходили СМС на вход спустя полчаса+ после авторизации так что истекал срок действия пароля. Сейчас вроде уже зашел внутрь иб, но другие подтверждающие СМС всеравно как-то никак. Помнится, раннее в моемБанке24 СМС приходили мгновенно.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 964
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 356 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|