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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:47
2й тех работы. Саппорт отбрехивается
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:53
млин, и я как дурак весь день пытаюсь зайти, седня ж надо проценты с мз распределить...
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