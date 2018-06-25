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Обслуговування в українських
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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:11

  Alex2007 написав:Что-то Мій Банк плохо шлет СМСы. Пару часов назад доходили СМС на вход спустя полчаса+ после авторизации так что истекал срок действия пароля. Сейчас вроде уже зашел внутрь иб, но другие подтверждающие СМС всеравно как-то никак. Помнится, раннее в моемБанке24 СМС приходили мгновенно. :?

Так. Є таке...не вдається порозпихати кошти по рахунках. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:47

Re: Ощадбанк

2й тех работы. Саппорт отбрехивается
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:53

Re: Ощадбанк

млин, и я как дурак весь день пытаюсь зайти, седня ж надо проценты с мз распределить...
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