Додано: Сер 27 чер, 2018 16:50

Одесса, отделение 579, ул. Ген. Петрова 33.

Пришёл сегодня в указанное отделение около 14:30 с целью пополнить депозит. Не то чтобы я целенаправленно шёл в это отделение, просто получил валюту в Привате за квартал отсюда и рассчитывал сразу её скинуть в этом отделении. Операциониста нет, в кассе только один кассир, спросил где операционист- будет только через час. На вопрос почему операциониста нет на рабочем месте услышал, что всем по КЗОТу положен обеденный перерыв. На табличке написано, что отделение работает без перерыва. Спросил у у злой цьоцьки какой номер отделения для того, чтобы оставить жалобу на гор. линии, на что на меня посыпались оскорбления мол что за люди-идиоты не могут войти в положение, потому что операционист работает один и за операциониста и за начальника. Неприятно.