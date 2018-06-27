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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:47
2й тех работы. Саппорт отбрехивается
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:53
млин, и я как дурак весь день пытаюсь зайти, седня ж надо проценты с мз распределить...
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Додано: Сер 27 чер, 2018 16:50
Одесса, отделение 579, ул. Ген. Петрова 33.
Пришёл сегодня в указанное отделение около 14:30 с целью пополнить депозит. Не то чтобы я целенаправленно шёл в это отделение, просто получил валюту в Привате за квартал отсюда и рассчитывал сразу её скинуть в этом отделении. Операциониста нет, в кассе только один кассир, спросил где операционист- будет только через час. На вопрос почему операциониста нет на рабочем месте услышал, что всем по КЗОТу положен обеденный перерыв. На табличке написано, что отделение работает без перерыва. Спросил у у злой цьоцьки какой номер отделения для того, чтобы оставить жалобу на гор. линии, на что на меня посыпались оскорбления мол что за люди-идиоты не могут войти в положение, потому что операционист работает один и за операциониста и за начальника. Неприятно.
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Muzzy
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Додано: Чет 28 чер, 2018 10:58
Muzzy написав:Одесса, отделение 579, ул. Ген. Петрова 33.
Пришёл сегодня в указанное отделение около 14:30 с целью пополнить депозит. Не то чтобы я целенаправленно шёл в это отделение, просто получил валюту в Привате за квартал отсюда и рассчитывал сразу её скинуть в этом отделении. Операциониста нет, в кассе только один кассир, спросил где операционист- будет только через час. На вопрос почему операциониста нет на рабочем месте услышал, что всем по КЗОТу положен обеденный перерыв. На табличке написано, что отделение работает без перерыва. Спросил у у злой цьоцьки какой номер отделения для того, чтобы оставить жалобу на гор. линии, на что на меня посыпались оскорбления мол что за люди-идиоты не могут войти в положение, потому что операционист работает один и за операциониста и за начальника. Неприятно.
Работа отделения без перерыва не означает отсутствие перерыва у каждого отдельно взятого сотрудника, который может быть плавающим
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Chicheva
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Додано: Чет 28 чер, 2018 11:47
Chicheva написав:
Работа отделения без перерыва не означает отсутствие перерыва у каждого отдельно взятого сотрудника, который может быть плавающим
Совершенно верно. Однако это же и означает, шо клиент НЕ будет ждать када отдельно взятый сотрудник таки отобедает.
Тут явный провтык нач. отд-я, вот его и нуна лишить прогрессивки
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clientage
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Додано: Чет 28 чер, 2018 12:02
clientage написав: Chicheva написав:
Работа отделения без перерыва не означает отсутствие перерыва у каждого отдельно взятого сотрудника, который может быть плавающим
Совершенно верно. Однако это же и означает, шо клиент НЕ будет ждать када отдельно взятый сотрудник таки отобедает.
Тут явный провтык нач. отд-я, вот его и нуна лишить прогрессивки
так чела походу оскорбило что менеджер не кинулся кабанчиком его обслуживать.
он же не пишет что спрашивал ФИО нач отделения. а значит собрался жаловаться на рядового а не нач отдела. а номер отделения должны писать на входных дверях как бы.
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mephala
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Додано: Чет 28 чер, 2018 12:21
mephala написав: clientage написав: Chicheva написав:
Работа отделения без перерыва не означает отсутствие перерыва у каждого отдельно взятого сотрудника, который может быть плавающим
Совершенно верно. Однако это же и означает, шо клиент НЕ будет ждать када отдельно взятый сотрудник таки отобедает.
Тут явный провтык нач. отд-я, вот его и нуна лишить прогрессивки
так чела походу оскорбило что менеджер не кинулся кабанчиком его обслуживать.
он же не пишет что спрашивал ФИО нач отделения. а значит собрался жаловаться на рядового а не нач отдела. а номер отделения должны писать на входных дверях как бы.
Ваащето нуна таки кабанчиком
У Ощада ща нове привітання. Причём его ж реально говорят именно при входе в отделение: драсте, извините, но у нас сейчас по тех. причинам не работают компы, до зустрічи в Ощадбанку!
Вот я недавно подбросил коллегу по дороге на работу в отд. на 10мин., шобы наконец забрать перевыпущенные карты. Кстати, карты делались более 15 кал. дн.(Киев)
А реально топтались в отд минут 30, из которых 20мин не работал комп у кассира. Я через 2мин зашел к нач. отд., она извинилась за тех. накладку, за отпускной период... Это отд. нового формата, из 3х окошек кассы одно было задраено наглухо, в одном горел свет, но никого не было, а в другом таки 20мин прогревался комп.
Один менагер помогал пенсам побороть ТСО, другой чето втирал клиенту. Мы ждали на зелёном диванчике.
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clientage
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Додано: Чет 28 чер, 2018 14:22
mephala написав: clientage написав: Chicheva написав:
Работа отделения без перерыва не означает отсутствие перерыва у каждого отдельно взятого сотрудника, который может быть плавающим
Совершенно верно. Однако это же и означает, шо клиент НЕ будет ждать када отдельно взятый сотрудник таки отобедает.
Тут явный провтык нач. отд-я, вот его и нуна лишить прогрессивки
так чела походу оскорбило что менеджер не кинулся кабанчиком его обслуживать.
он же не пишет что спрашивал ФИО нач отделения. а значит собрался жаловаться на рядового а не нач отдела. а номер отделения должны писать на входных дверях как бы.
В данном отделении никого кроме кассира не было. Со слов кассира Начальник отделения и менеджер - одно лицо. Я не против был ждать своей очереди, если бы там кто-то обслуживал клиентов. Согласен отделение маленькое, однако это не даёт кассиру право оскорблять клиентов, потому что менеджеру тоже положен обед в отделении, которое должно работать без перерыва. В итоге пополнил депо в своём отделении старого образца без вышиванок. Вывод - тот же совок, только под красивой оберткой.
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Muzzy
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