Капнули %% за 30 число. В выписке они нарисованы 02/07.
Воистину машина времени - сижу и вижу будущее. ))))
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 21:16
Машина времени
Капнули %% за 30 число. В выписке они нарисованы 02/07.
Воистину машина времени - сижу и вижу будущее. ))))
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: Чет 28 чер, 2018 21:17
Re: Ощадбанк
прошу помнить за активность карт - пересмотрите.
иначе срубит 20-тку "за неактивность".
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:09
А это из другой оперы.
*******
|