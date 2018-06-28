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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1353135413551356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:16

Машина времени

Капнули %% за 30 число. В выписке они нарисованы 02/07.
Воистину машина времени - сижу и вижу будущее. )))) :mrgreen:
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 21:17

Re: Ощадбанк

  valya написав:жду ответа.


прошу помнить за активность карт - пересмотрите.
иначе срубит 20-тку "за неактивность".
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:09

  bosson513 написав:
  valya написав:жду ответа.


прошу помнить за активность карт - пересмотрите.
иначе срубит 20-тку "за неактивность".

А это из другой оперы.
*******
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:35

  bosson513 написав:
  valya написав:жду ответа.


прошу помнить за активность карт - пересмотрите.
иначе срубит 20-тку "за неактивность".

какого числа она списывается? в выписке не вижу, через моб.приложение
Bosstone
 
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  #<1 ... 1353135413551356
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