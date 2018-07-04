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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 чер, 2018 21:16
Капнули %% за 30 число. В выписке они нарисованы 02/07.
Воистину машина времени - сижу и вижу будущее. ))))
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Чет 28 чер, 2018 21:17
valya написав:
жду ответа.
прошу помнить за активность карт - пересмотрите.
иначе срубит 20-тку "за неактивность".
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 13:09
bosson513 написав: valya написав:
жду ответа.
прошу помнить за активность карт - пересмотрите.
иначе срубит 20-тку "за неактивность".
А это из другой оперы.
*******
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valya
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 17:35
bosson513 написав: valya написав:
жду ответа.
прошу помнить за активность карт - пересмотрите.
иначе срубит 20-тку "за неактивность".
какого числа она списывается? в выписке не вижу, через моб.приложение
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Bosstone
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 20:53
Bosstone будет видно 1-го числа ,когда сьест.
спешите с активностью
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:13
Не получается зайти в Ощад24, страница не загружается, пишет "Превышено время ожидания ответа от сайта online.oschadbank.ua". На горячке говорят, что у них все в порядке и все работает. Что можно сделать?
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cheetach
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Додано: Пон 02 лип, 2018 14:22
cheetach написав:
Не получается зайти в Ощад24, страница не загружается, пишет "Превышено время ожидания ответа от сайта online.oschadbank.ua". На горячке говорят, что у них все в порядке и все работает. Что можно сделать?
Ждать пока нe заработаeт их онлайн банк, мобильноe приложeниe тожe нe работаeт. У них просто нормой считаeтся, что онлайн банкинг нe работаeт:)
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slasva
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:02
slasva написав: cheetach написав:
Не получается зайти в Ощад24, страница не загружается, пишет "Превышено время ожидания ответа от сайта online.oschadbank.ua". На горячке говорят, что у них все в порядке и все работает. Что можно сделать?
Ждать пока нe заработаeт их онлайн банк, мобильноe приложeниe тожe нe работаeт. У них просто нормой считаeтся, что онлайн банкинг нe работаeт:)
В Ощад24 пустило.
Останнім часом здебільшого працює норм.
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Додано: Пон 02 лип, 2018 15:21
И у меня сейчас норм, платеж отправила
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cheetach
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Додано: Чет 05 лип, 2018 18:38
господа, скажите, а карта в тарифе "Мий рахунок" (экс-Экономная) валютная - тока именной бывает? или есть варианты мгновенки?
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