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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 лип, 2018 20:49
Re: Ощадбанк
парни, кто вчера с моно "гнал" на ощад ? деньги провели по 2625 ? или еще в блоках
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Чет 05 лип, 2018 21:03
Re: Ощадбанк
с тазика провели минут 5 назад, моно в блоках, попадос.... походу
UPD : моно провели 22:05, нервы струны
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Пон 09 лип, 2018 14:43
в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года.
Зайдуть буржуїни до кінця 2018 року чи не зайдуть.
А хочуть вони (ЄБРР) 25% я так міркую.
Вхід ЄБРР є більшою гарантією ніж гарантія Фонду. Ні?
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