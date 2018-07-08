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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1354135513561357

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:49

Re: Ощадбанк

парни, кто вчера с моно "гнал" на ощад ? деньги провели по 2625 ? или еще в блоках
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 20:52

вчера, ближе к 21:00 провели
пардон
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 05 лип, 2018 21:03

Re: Ощадбанк

с тазика провели минут 5 назад, моно в блоках, попадос.... походу

UPD : моно провели 22:05, нервы струны :mrgreen:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:43

в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/07/7/638496/
Зайдуть буржуїни до кінця 2018 року чи не зайдуть.
А хочуть вони (ЄБРР) 25% я так міркую.
Вхід ЄБРР є більшою гарантією ніж гарантія Фонду. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 18:26

  Квесторе_поверніться написав:в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/07/7/638496/
Зайдуть буржуїни до кінця 2018 року чи не зайдуть.
А хочуть вони (ЄБРР) 25% я так міркую.
Вхід ЄБРР є більшою гарантією ніж гарантія Фонду. Ні?

Вже не хочуть
[url]
http://www.aif.ua/money/economy/evropey ... n_get_more[/url]
*******
valya
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