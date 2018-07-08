в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/07/7/638496/ Зайдуть буржуїни до кінця 2018 року чи не зайдуть. А хочуть вони (ЄБРР) 25% я так міркую. Вхід ЄБРР є більшою гарантією ніж гарантія Фонду. Ні?
Квесторе_поверніться написав:в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/07/7/638496/ Зайдуть буржуїни до кінця 2018 року чи не зайдуть. А хочуть вони (ЄБРР) 25% я так міркую. Вхід ЄБРР є більшою гарантією ніж гарантія Фонду. Ні?
Квесторе_поверніться написав:в мае текущего года ЕБРР официально анонсировал планы вхождения в капитал финучреждения до конца года. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2018/07/7/638496/ Зайдуть буржуїни до кінця 2018 року чи не зайдуть. А хочуть вони (ЄБРР) 25% я так міркую. Вхід ЄБРР є більшою гарантією ніж гарантія Фонду. Ні?