Это пышный развод для богатых лохов.
премиальный оформляется от 1 мульёна, с надбавкой к ставке +0.25% уже в отделении
А онлайн депо (через ИБ) оформляется от 1000грн/200уе с надбавкой +0.25% через ИБ.
Ну и Прем-клиентам карты красивые дают
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:23
Это пышный развод для богатых лохов.
премиальный оформляется от 1 мульёна, с надбавкой к ставке +0.25% уже в отделении
А онлайн депо (через ИБ) оформляется от 1000грн/200уе с надбавкой +0.25% через ИБ.
Ну и Прем-клиентам карты красивые дают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:28
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:33
Re: Ощадбанк
ну а если повезет и у вас отделение с вип комнатой, то еще к персон. манегеру и персон кассир )))
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:39
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:01
Менагер на телепоне в ощАде оч. классная вещь, он обучаем под ваши потребности
... делайте хоть что-нибудь!
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