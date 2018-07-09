Это пышный развод для богатых лохов.
премиальный оформляется от 1 мульёна, с надбавкой к ставке +0.25% уже в отделении
А онлайн депо (через ИБ) оформляется от 1000грн/200уе с надбавкой +0.25% через ИБ.
Ну и Прем-клиентам карты красивые дают
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:23
Это пышный развод для богатых лохов.
премиальный оформляется от 1 мульёна, с надбавкой к ставке +0.25% уже в отделении
А онлайн депо (через ИБ) оформляется от 1000грн/200уе с надбавкой +0.25% через ИБ.
Ну и Прем-клиентам карты красивые дают
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:28
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:33
Re: Ощадбанк
ну а если повезет и у вас отделение с вип комнатой, то еще к персон. манегеру и персон кассир )))
Одна бджола мало меду наносить...
Додано: Вів 10 лип, 2018 15:39
Додано: Вів 10 лип, 2018 16:01
Менагер на телепоне в ощАде оч. классная вещь, он обучаем под ваши потребности
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 10 лип, 2018 17:54
Если депозит почти 2 фонда, то будут ли вопросы при получении в отделении и последующим зачислением на карту? или лучше всё-таки подождать автоматического зачисления на карту на следующий день?
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:00
Насколько мне известно, то опросник заполняется при открытии, пополнении, при выдаче не должны. Ну, а если же будут вопросы, то они будут независимо ждать когда на карту попадут или сами в день окончания депозита будете забирать.
С практики, месяц тому тоже так несколько фондов переводил на другой депозит, ну заполнил опросник и все, часть забрал и поменял на валюту.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:09
Так, опитувальник при внесенні еквівалента більше 150000 грн слід заповнювати.
При знятті більшої суми теж іноді опитувальник хочуть щоб імярек заповнив.
Такий фінмон ще терпимий.
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:29
slasva & Квесторе_поверніться
При открытии депо был на сумму 50к, за последние год с небольшим накопилось почти 2 фонда, опитувальник заполнял только при открытии, всё остальное заходило сэпом из других банков, а также пополнялось депозитами, заканчивавшимися в самом ощаде. Хочу идти в день окончания, хотелось бы услышать, что с сабой брать, может доки какие. хотя какие доки могут быть у пенсионера
Додано: Вів 10 лип, 2018 18:41
Доків не вимагали...якщо не публічна особа то і особливо там нічого такого і заповнювати непотрібпо...виглядає як чистий формалізм.
Але всерівно слід акуратно заповнювати на всякий випадок.
Зараз переглядають цей форум: finuser148, greenozon, imlex, wig, wolt450, Тракторист і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|