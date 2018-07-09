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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1355135613571358

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:23

  Andey написав:Подскажите в чем разница между "Мой депозит" и "Мой депозит - Премиальный"?
по условиям при создании вроде все одинаково высвечивает в Ощад24

Это пышный развод для богатых лохов.
премиальный оформляется от 1 мульёна, с надбавкой к ставке +0.25% уже в отделении
А онлайн депо (через ИБ) оформляется от 1000грн/200уе с надбавкой +0.25% через ИБ.
Ну и Прем-клиентам карты красивые дают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:28

  clientage написав:...
Ну и Прем-клиентам карты красивые дают :)

за недорого
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:33

Re: Ощадбанк

ну а если повезет и у вас отделение с вип комнатой, то еще к персон. манегеру и персон кассир )))
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 15:39

  Banki написав:ну а если повезет и у вас отделение с вип комнатой, то еще к персон. манегеру и персон кассир )))

Ага, є така кімнатка в наших краях...а персонкасира нема :( ...бізобразіє.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 16:01

  Квесторе_поверніться написав:
  Banki написав:ну а если повезет и у вас отделение с вип комнатой, то еще к персон. манегеру и персон кассир )))

Ага, є така кімнатка в наших краях...а персонкасира нема :( ...бізобразіє.

Менагер на телепоне в ощАде оч. классная вещь, он обучаем под ваши потребности :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 17:54

  slasva написав:В день окончания Вы сами можете прийти в отделение и забрать или переложить на другой. На карту депозит уже зачислится только на следующий день.

Если депозит почти 2 фонда, то будут ли вопросы при получении в отделении и последующим зачислением на карту? или лучше всё-таки подождать автоматического зачисления на карту на следующий день?
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:00

  Навигатор написав:
  slasva написав:В день окончания Вы сами можете прийти в отделение и забрать или переложить на другой. На карту депозит уже зачислится только на следующий день.

Если депозит почти 2 фонда, то будут ли вопросы при получении в отделении и последующим зачислением на карту? или лучше всё-таки подождать автоматического зачисления на карту на следующий день?

Насколько мне известно, то опросник заполняется при открытии, пополнении, при выдаче не должны. Ну, а если же будут вопросы, то они будут независимо ждать когда на карту попадут или сами в день окончания депозита будете забирать.
С практики, месяц тому тоже так несколько фондов переводил на другой депозит, ну заполнил опросник и все, часть забрал и поменял на валюту.
slasva
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:09

Так, опитувальник при внесенні еквівалента більше 150000 грн слід заповнювати.
При знятті більшої суми теж іноді опитувальник хочуть щоб імярек заповнив.
Такий фінмон ще терпимий.
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:29

slasva & Квесторе_поверніться
При открытии депо был на сумму 50к, за последние год с небольшим накопилось почти 2 фонда, опитувальник заполнял только при открытии, всё остальное заходило сэпом из других банков, а также пополнялось депозитами, заканчивавшимися в самом ощаде. Хочу идти в день окончания, хотелось бы услышать, что с сабой брать, может доки какие. хотя какие доки могут быть у пенсионера 8)
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Повідомлення Додано: Вів 10 лип, 2018 18:41

  Навигатор написав:slasva & Квесторе_поверніться
При открытии депо был на сумму 50к, за последние год с небольшим накопилось почти 2 фонда, опитувальник заполнял только при открытии, всё остальное заходило сэпом из других банков, а также пополнялось депозитами, заканчивавшимися в самом ощаде. Хочу идти в день окончания, хотелось бы услышать, что с сабой брать, может доки какие. хотя какие доки могут быть у пенсионера 8)

Доків не вимагали...якщо не публічна особа то і особливо там нічого такого і заповнювати непотрібпо...виглядає як чистий формалізм.
Але всерівно слід акуратно заповнювати на всякий випадок.
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