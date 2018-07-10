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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1356135713581359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:18

Re: Ощадбанк

tano написав:Ощад выплачивает депо в день окончания или на следующий?
у меня за сутки перешло карту, две недели назад, 29 окончание, упали на карту 28


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:08

  vadymbanker написав:
tano написав:Ощад выплачивает депо в день окончания или на следующий?
у меня за сутки перешло карту, две недели назад, 29 окончание, упали на карту 28


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

Просто у вас окончание депо припало на выходной день, поэтому и деньги на карту зашли раньше. Так часто бывает, а вот если окончание депо в обычный рабочий день, то на карту депозит попадает только на другой день
Кассандра
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  #<1 ... 1356135713581359
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