у меня за сутки перешло карту, две недели назад, 29 окончание, упали на карту 28tano написав:Ощад выплачивает депо в день окончания или на следующий?
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:18
Re: Ощадбанк
у меня за сутки перешло карту, две недели назад, 29 окончание, упали на карту 28
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:08
Просто у вас окончание депо припало на выходной день, поэтому и деньги на карту зашли раньше. Так часто бывает, а вот если окончание депо в обычный рабочий день, то на карту депозит попадает только на другой день
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