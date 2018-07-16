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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1356135713581359

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 08:18

Re: Ощадбанк

tano написав:Ощад выплачивает депо в день окончания или на следующий?
у меня за сутки перешло карту, две недели назад, 29 окончание, упали на карту 28


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 10:08

  vadymbanker написав:
tano написав:Ощад выплачивает депо в день окончания или на следующий?
у меня за сутки перешло карту, две недели назад, 29 окончание, упали на карту 28


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Просто у вас окончание депо припало на выходной день, поэтому и деньги на карту зашли раньше. Так часто бывает, а вот если окончание депо в обычный рабочий день, то на карту депозит попадает только на другой день
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 11 лип, 2018 19:58

Re: Ощадбанк

Кассандра написав:
  vadymbanker написав:
tano написав:Ощад выплачивает депо в день окончания или на следующий?
у меня за сутки перешло карту, две недели назад, 29 окончание, упали на карту 28


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Просто у вас окончание депо припало на выходной день, поэтому и деньги на карту зашли раньше. Так часто бывает, а вот если окончание депо в обычный рабочий день, то на карту депозит попадает только на другой день
Интересно почему не упали на следующий рабочий день. Так же хочу отметить что вклад был с нулевым балансом до понедельника включительно, а % и тело упало на карту в четверг. Не очень хорошо, нужна была квитанция о снятии в кассе.


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vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 18:00

  Навигатор написав:
  slasva написав:В день окончания Вы сами можете прийти в отделение и забрать или переложить на другой. На карту депозит уже зачислится только на следующий день.

Если депозит почти 2 фонда, то будут ли вопросы при получении в отделении и последующим зачислением на карту? или лучше всё-таки подождать автоматического зачисления на карту на следующий день?


никогда не было вопросов ко мне даже на 5 фондов. получал депо в кассе в день окончания и доллар и гривна. В общем молодцы, Ощад, так держать.
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:35

Re: Ощадбанк

Подскажите, можно разблокировать Пенсионную карточку бесплатно? На Горячей линии, когда её блокировали, мне ответили что разблокировка в Ощаде стоит 30 грн, может можно её дешевле разблокировать ? В других банках эта операция бесплатная.
На заблокированную карточку если придёт пенсия, то в кассе отделения можно получить деньги, без разблокирования карты? Представители Ощадбанка, вы можете ответить?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 13:48

В рамках новації до наступного року Ощадбанк також повинен почати робити відрахування в ФГВФО, при цьому платежі з його боку будуть найбільшими, оскільки у даного банку залишки коштів є найбільшими.

Разом з тим, уряд не гарантуватиме повністю вклади Ощадбанку на 100%, а лише в розмірі гарантій.

https://news.finance.ua/ua/news/-/42997 ... -depozytiv

:?:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:16

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что означает комиссия Зарахування на рахунок кредитних коштів (у гривні) 50 грн. за кожне зарахування (Тариф в разделе БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ).
Если я со своей депозитной карты делаю перевод на кредитку в Ощад24 - не будет сниматься 50 грн за каждый перевод?
А если я делаю перевод на свою кредитку из другого банка?
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 12:53

  greenozon написав:В рамках новації до наступного року Ощадбанк також повинен почати робити відрахування в ФГВФО, при цьому платежі з його боку будуть найбільшими, оскільки у даного банку залишки коштів є найбільшими.

Разом з тим, уряд не гарантуватиме повністю вклади Ощадбанку на 100%, а лише в розмірі гарантій.

https://news.finance.ua/ua/news/-/42997 ... -depozytiv

:?:

Це ще довгий процес...
Хто розцінює ризики як прийнятні може розміщувати в Моєму банку більше Фонда (200000 грн)...принаймні на поточні рахунки.
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