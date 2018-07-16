у меня за сутки перешло карту, две недели назад, 29 окончание, упали на карту 28tano написав:Ощад выплачивает депо в день окончания или на следующий?
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Додано: Сер 11 лип, 2018 08:18
Re: Ощадбанк
у меня за сутки перешло карту, две недели назад, 29 окончание, упали на карту 28
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Додано: Сер 11 лип, 2018 10:08
Просто у вас окончание депо припало на выходной день, поэтому и деньги на карту зашли раньше. Так часто бывает, а вот если окончание депо в обычный рабочий день, то на карту депозит попадает только на другой день
Додано: Сер 11 лип, 2018 19:58
Re: Ощадбанк
Интересно почему не упали на следующий рабочий день. Так же хочу отметить что вклад был с нулевым балансом до понедельника включительно, а % и тело упало на карту в четверг. Не очень хорошо, нужна была квитанция о снятии в кассе.
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Додано: Чет 12 лип, 2018 18:00
никогда не было вопросов ко мне даже на 5 фондов. получал депо в кассе в день окончания и доллар и гривна. В общем молодцы, Ощад, так держать.
Додано: П'ят 13 лип, 2018 12:35
Re: Ощадбанк
Подскажите, можно разблокировать Пенсионную карточку бесплатно? На Горячей линии, когда её блокировали, мне ответили что разблокировка в Ощаде стоит 30 грн, может можно её дешевле разблокировать ? В других банках эта операция бесплатная.
На заблокированную карточку если придёт пенсия, то в кассе отделения можно получить деньги, без разблокирования карты? Представители Ощадбанка, вы можете ответить?
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Додано: Суб 14 лип, 2018 13:48
В рамках новації до наступного року Ощадбанк також повинен почати робити відрахування в ФГВФО, при цьому платежі з його боку будуть найбільшими, оскільки у даного банку залишки коштів є найбільшими.
Разом з тим, уряд не гарантуватиме повністю вклади Ощадбанку на 100%, а лише в розмірі гарантій.
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Додано: Вів 17 лип, 2018 12:16
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что означает комиссия Зарахування на рахунок кредитних коштів (у гривні) 50 грн. за кожне зарахування (Тариф в разделе БЕЗГОТІВКОВІ ОПЕРАЦІЇ).
Если я со своей депозитной карты делаю перевод на кредитку в Ощад24 - не будет сниматься 50 грн за каждый перевод?
А если я делаю перевод на свою кредитку из другого банка?
Додано: Вів 17 лип, 2018 12:53
Це ще довгий процес...
Хто розцінює ризики як прийнятні може розміщувати в Моєму банку більше Фонда (200000 грн)...принаймні на поточні рахунки.
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