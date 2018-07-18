nittochca написав:Подскажите, можно разблокировать Пенсионную карточку бесплатно? На Горячей линии, когда её блокировали, мне ответили что разблокировка в Ощаде стоит 30 грн, может можно её дешевле разблокировать ? В других банках эта операция бесплатная.
На заблокированную карточку если придёт пенсия, то в кассе отделения можно получить деньги, без разблокирования карты? Представители Ощадбанка, вы можете ответить?
Похоже, представители Ощадбанка на этом форуме редкость? Нет способов разблокировать карту бесплатно?