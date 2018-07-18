RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1357135813591360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 23:22

  nittochca написав:Подскажите, можно разблокировать Пенсионную карточку бесплатно? На Горячей линии, когда её блокировали, мне ответили что разблокировка в Ощаде стоит 30 грн, может можно её дешевле разблокировать ? В других банках эта операция бесплатная.
На заблокированную карточку если придёт пенсия, то в кассе отделения можно получить деньги, без разблокирования карты? Представители Ощадбанка, вы можете ответить?

Похоже, представители Ощадбанка на этом форуме редкость? Нет способов разблокировать карту бесплатно?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 23.11.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1357135813591360
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: aleksmih, imlex, jurasja, КУБ і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.