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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1357135813591360

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 23:22

  nittochca написав:Подскажите, можно разблокировать Пенсионную карточку бесплатно? На Горячей линии, когда её блокировали, мне ответили что разблокировка в Ощаде стоит 30 грн, может можно её дешевле разблокировать ? В других банках эта операция бесплатная.
На заблокированную карточку если придёт пенсия, то в кассе отделения можно получить деньги, без разблокирования карты? Представители Ощадбанка, вы можете ответить?

Похоже, представители Ощадбанка на этом форуме редкость? Нет способов разблокировать карту бесплатно?
Справедливость или несправедливость закона измеряется большим или меньшим благополучием народа. (Гельвеций)
nittochca
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:19

  Hontaryev написав:Як дізнатися хто перевів мені кошти на карту ? В смс вказано переказ за номером телефону. На гарячій лінії не знають


На карте реально стало больше денег или только СМС-ку увидели?
А то в последнее время ширится такой способ развода... Главное, по ссылкам в СМС-ке не ходить.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 09:40

Re: Ощадбанк

  nittochca написав:Похоже, представители Ощадбанка на этом форуме редкость?

Виглядає що шановний офПред покинув цю гілку.
Не рентабельно було оргвнесок платити...мабуть.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:50

Это finance.ua приборзел с оплатой представительства.
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КУма жаліється на Мій банк.
Хотіла купити пару американців.
А касирка їй каже що зверху ізпустили указівку валюти не продавати. :( :shock:
Дурять народ?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:56

Re: Ощадбанк

  nittochca написав:Подскажите, можно разблокировать Пенсионную карточку бесплатно? На Горячей линии, когда её блокировали, мне ответили что разблокировка в Ощаде стоит 30 грн, может можно её дешевле разблокировать ? В других банках эта операция бесплатная.

А зачем Вам представитель банка? Вопросы оплаты за услуги банка регулируются действующими тарифами банка.Посмотрите в тарифы, там указана информация которая Вас интересует. Сомневаюсь, что представители банка скажут Вам что либо другое.
Зображення
  nittochca написав:На заблокированную карточку если придёт пенсия, то в кассе отделения можно получить деньги, без разблокирования карты?

Ну деньги наверное придут на тек.счет, а не на карту, но если Вы хотите получить деньги по заблокированной карте, то логично, что нет.Вначале надо разблокировать. Если без карты, то теоретически с паспортом в отделении, где получали карту. П.С. А в чем сложность снять блокировку? 30 грн. не такая уж большая сумма.
П.П.С. На обороте карты есть телефон, может легче и быстрее дозвониться на горячку, чем ждать ответы на форуме?
YKK
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 15:14

  Квесторе_поверніться написав:КУма жаліється на Мій банк.
Хотіла купити пару американців.
А касирка їй каже що зверху ізпустили указівку валюти не продавати. :( :shock:
Дурять народ?

Бакс вверх - тримають на поточні виплати.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 18:47

  vadymbanker написав:
Кассандра написав:Просто у вас окончание депо припало на выходной день, поэтому и деньги на карту зашли раньше. Так часто бывает, а вот если окончание депо в обычный рабочий день, то на карту депозит попадает только на другой день

Интересно почему не упали на следующий рабочий день. Так же хочу отметить что вклад был с нулевым балансом до понедельника включительно, а % и тело упало на карту в четверг. Не очень хорошо, нужна была квитанция о снятии в кассе.

Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk

Если нужна квитанция, то подойдите в отделение (где открывался депо или карта (текущий) с которой-(го) этот депозит открывался) и поясните суть проблемы - уверена, что вам наверняка помогут
Кассандра
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