nittochca написав:Подскажите, можно разблокировать Пенсионную карточку бесплатно? На Горячей линии, когда её блокировали, мне ответили что разблокировка в Ощаде стоит 30 грн, может можно её дешевле разблокировать ? В других банках эта операция бесплатная. На заблокированную карточку если придёт пенсия, то в кассе отделения можно получить деньги, без разблокирования карты? Представители Ощадбанка, вы можете ответить?
Похоже, представители Ощадбанка на этом форуме редкость? Нет способов разблокировать карту бесплатно?
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nittochca написав:Подскажите, можно разблокировать Пенсионную карточку бесплатно? На Горячей линии, когда её блокировали, мне ответили что разблокировка в Ощаде стоит 30 грн, может можно её дешевле разблокировать ? В других банках эта операция бесплатная.
А зачем Вам представитель банка? Вопросы оплаты за услуги банка регулируются действующими тарифами банка.Посмотрите в тарифы, там указана информация которая Вас интересует. Сомневаюсь, что представители банка скажут Вам что либо другое.
nittochca написав:На заблокированную карточку если придёт пенсия, то в кассе отделения можно получить деньги, без разблокирования карты?
Ну деньги наверное придут на тек.счет, а не на карту, но если Вы хотите получить деньги по заблокированной карте, то логично, что нет.Вначале надо разблокировать. Если без карты, то теоретически с паспортом в отделении, где получали карту. П.С. А в чем сложность снять блокировку? 30 грн. не такая уж большая сумма. П.П.С. На обороте карты есть телефон, может легче и быстрее дозвониться на горячку, чем ждать ответы на форуме?
Кассандра написав:Просто у вас окончание депо припало на выходной день, поэтому и деньги на карту зашли раньше. Так часто бывает, а вот если окончание депо в обычный рабочий день, то на карту депозит попадает только на другой день
Интересно почему не упали на следующий рабочий день. Так же хочу отметить что вклад был с нулевым балансом до понедельника включительно, а % и тело упало на карту в четверг. Не очень хорошо, нужна была квитанция о снятии в кассе.
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Если нужна квитанция, то подойдите в отделение (где открывался депо или карта (текущий) с которой-(го) этот депозит открывался) и поясните суть проблемы - уверена, что вам наверняка помогут
nittochca написав:Подскажите, можно разблокировать Пенсионную карточку бесплатно? На Горячей линии, когда её блокировали, мне ответили что разблокировка в Ощаде стоит 30 грн, может можно её дешевле разблокировать ? В других банках эта операция бесплатная. На заблокированную карточку если придёт пенсия, то в кассе отделения можно получить деньги, без разблокирования карты? Представители Ощадбанка, вы можете ответить?
Похоже, представители Ощадбанка на этом форуме редкость? Нет способов разблокировать карту бесплатно?