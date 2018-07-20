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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1358135913601361

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:36

  Hontaryev написав:
  Искатель написав:
  Hontaryev написав:Як дізнатися хто перевів мені кошти на карту ? В смс вказано переказ за номером телефону. На гарячій лінії не знають


На карте реально стало больше денег или только СМС-ку увидели?
А то в последнее время ширится такой способ развода... Главное, по ссылкам в СМС-ке не ходить.
На Карте стало больше денег.


Наверно, сама Валерия Алексеевна...
А если серьезно, будьте осторожны. Есть такая схема, называется "треугольник", погуглите, как людей кидают. Лучше уточнить в отделении, что и как. Особенно если Вы не ждали денег.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:18

Вдруг кто не видел
Шановні клієнти, повідомляємо, що з 23:00 20.07.2018 до 12:00 23.07.2018 будуть проводитись технічні роботи з метою вдосконалення подальшої роботи банку.
У зв'язку з цим у вказаний період можливе часткове обмеження функціоналу роботи онлайн-сервісів "Ощад 24/7" для клієнтів Тернопільського, Хмельницького, Кіровоградського, Миколаївського, Запорізького, Черкаського, Одеського, Сумського, Львівського, Вінницького, Житомирського, Херсонського, Чернігівського, Донецького, Луганського, Харківського та Київського обласних управлінь - лише в частині перегляду залишків по поточних рахунках. Операції по платіжних картках у банкоматах, інформаційно-платіжних терміналах та торговельно-сервісній мережі проводитимуться в звичайному режимі без обмежень.
Перепрошуємо за можливі незручності.
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:02

  vollena71 написав:Вдруг кто не видел
Шановні клієнти, повідомляємо, що з 23:00 20.07.2018 до 12:00 23.07.2018 будуть проводитись технічні роботи з метою вдосконалення подальшої роботи банку.
У зв'язку з цим у вказаний період можливе часткове обмеження функціоналу роботи онлайн-сервісів "Ощад 24/7" для клієнтів Тернопільського, Хмельницького, Кіровоградського, Миколаївського, Запорізького, Черкаського, Одеського, Сумського, Львівського, Вінницького, Житомирського, Херсонського, Чернігівського, Донецького, Луганського, Харківського та Київського обласних управлінь - лише в частині перегляду залишків по поточних рахунках. Операції по платіжних картках у банкоматах, інформаційно-платіжних терміналах та торговельно-сервісній мережі проводитимуться в звичайному режимі без обмежень.
Перепрошуємо за можливі незручності.


махати кувалдою у спеку потребує часу і постійних перерв..
chieff
 
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