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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лип, 2018 11:36
Hontaryev написав: Искатель написав: Hontaryev написав:
Як дізнатися хто перевів мені кошти на карту ? В смс вказано переказ за номером телефону. На гарячій лінії не знають
На карте реально стало больше денег или только СМС-ку увидели?
А то в последнее время ширится такой способ развода... Главное, по ссылкам в СМС-ке не ходить.
На Карте стало больше денег.
Наверно, сама Валерия Алексеевна...
А если серьезно, будьте осторожны. Есть такая схема, называется "треугольник", погуглите, как людей кидают. Лучше уточнить в отделении, что и как. Особенно если Вы не ждали денег.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 12:18
Вдруг кто не видел
Шановні клієнти, повідомляємо, що з 23:00 20.07.2018 до 12:00 23.07.2018 будуть проводитись технічні роботи з метою вдосконалення подальшої роботи банку.
У зв'язку з цим у вказаний період можливе часткове обмеження функціоналу роботи онлайн-сервісів "Ощад 24/7" для клієнтів Тернопільського, Хмельницького, Кіровоградського, Миколаївського, Запорізького, Черкаського, Одеського, Сумського, Львівського, Вінницького, Житомирського, Херсонського, Чернігівського, Донецького, Луганського, Харківського та Київського обласних управлінь - лише в частині перегляду залишків по поточних рахунках. Операції по платіжних картках у банкоматах, інформаційно-платіжних терміналах та торговельно-сервісній мережі проводитимуться в звичайному режимі без обмежень.
Перепрошуємо за можливі незручності.
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vollena71
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Додано: П'ят 20 лип, 2018 15:02
vollena71 написав:
Вдруг кто не видел
Шановні клієнти, повідомляємо, що з 23:00 20.07.2018 до 12:00 23.07.2018 будуть проводитись технічні роботи з метою вдосконалення подальшої роботи банку.
У зв'язку з цим у вказаний період можливе часткове обмеження функціоналу роботи онлайн-сервісів "Ощад 24/7" для клієнтів Тернопільського, Хмельницького, Кіровоградського, Миколаївського, Запорізького, Черкаського, Одеського, Сумського, Львівського, Вінницького, Житомирського, Херсонського, Чернігівського, Донецького, Луганського, Харківського та Київського обласних управлінь - лише в частині перегляду залишків по поточних рахунках. Операції по платіжних картках у банкоматах, інформаційно-платіжних терміналах та торговельно-сервісній мережі проводитимуться в звичайному режимі без обмежень.
Перепрошуємо за можливі незручності.
махати кувалдою у спеку потребує часу і постійних перерв..
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chieff
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Додано: Чет 26 лип, 2018 19:25
%% по МЗ вечером уже видны,а тронуть-ошибка застосатка...
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
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Хутін Пуй
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:13
Хутін Пуй написав:
%% по МЗ вечером уже видны,а тронуть-ошибка застосатка...
ще вдень зняв назад на мобільні
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wolt450
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:44
Хутін Пуй написав:
ошибка застосатка
"застосатка" - какая прелесть...
Вмемориз
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mustbe
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:16
у Мони спорили как звать моб додаток или застосунок.вечером закинулось на МЗ без потери 10 за неахтивность
Данное сообщение размещается на правах флуда. Автор не несет ответственности за достоверность и объективность сообщения. Рекламации по поводу ущерба причиненному данным сообщением в виртуальной или реальной жизни не принимаются.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:40
"без потери 10 за неахтивность" - вже давно 20...
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alibob
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