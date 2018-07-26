Я отключал пролонгацию (по депозиту оформленному в отделении) через ИБ за несколько дней до окончания.
Деньги упали на карту на следующий день после даты окончания депозита.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:52
Я отключал пролонгацию (по депозиту оформленному в отделении) через ИБ за несколько дней до окончания.
Деньги упали на карту на следующий день после даты окончания депозита.
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