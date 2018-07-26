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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1359136013611362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:52

  J написав:подскажите
по депозиту оформленному в отделении пролонгация в ИБ отключается?


Я отключал пролонгацию (по депозиту оформленному в отделении) через ИБ за несколько дней до окончания.
Деньги упали на карту на следующий день после даты окончания депозита.
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ramaz
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Повідомлень: 84
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  #<1 ... 1359136013611362
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