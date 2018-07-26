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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1359136013611362

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.5 5 448
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
136
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 448
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:52

  J написав:подскажите
по депозиту оформленному в отделении пролонгация в ИБ отключается?


Я отключал пролонгацию (по депозиту оформленному в отделении) через ИБ за несколько дней до окончания.
Деньги упали на карту на следующий день после даты окончания депозита.
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ramaz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:01

Регламент

До которого времени нужно пополнить через ощад 24/7 депозит, чтобы пополнение прошло день в день?
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:04

Re: Ощадбанк

  ramaz написав:Я отключал пролонгацию (по депозиту оформленному в отделении) через ИБ за несколько дней до окончания
каким образом , так как в ИБ разве есть такая возможность ?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:09

  sens написав:
  ramaz написав:Я отключал пролонгацию (по депозиту оформленному в отделении) через ИБ за несколько дней до окончания
каким образом , так как в ИБ разве есть такая возможность ?

в ИБ после отключения пролонгации и перезахода - возможность пропала :)
J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:11

  sens написав:
  ramaz написав:Я отключал пролонгацию (по депозиту оформленному в отделении) через ИБ за несколько дней до окончания
каким образом , так как в ИБ разве есть такая возможность ?

Есть. Делал через мобильную версию (в десктоп также есть):
- жмете на нужный депозит
- вкладка "информация"
- листаете в самый низ: под строкой авто-пролонгация кнопка "Изменить"
- отключаете и выбираете карту на которую перечислить

Вот мануал, стр. 53 : https://www.oschadbank.ua/uploads/Instruktsiya_WEB-banking_06-2017.pdf
Востаннє редагувалось ramaz в П'ят 27 лип, 2018 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:13

  J написав:
  sens написав:
  ramaz написав:Я отключал пролонгацию (по депозиту оформленному в отделении) через ИБ за несколько дней до окончания
каким образом , так как в ИБ разве есть такая возможность ?

в ИБ после отключения пролонгации и перезахода - возможность пропала :)


правильно: после отключения авто-пролонгации строка пропадает и остается только возможность поменять карту для выплаты.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:25

  ramaz написав:
  J написав:в ИБ после отключения пролонгации и перезахода - возможность пропала :)


правильно: после отключения авто-пролонгации строка пропадает и остается только возможность поменять карту для выплаты.

Причем меняй не меняй, а при сл. входе будет отображаться первая попавшаяся карта, поэтому понять изменилось шото или не изменилось низзя :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:27

  clientage написав:
  ramaz написав:
  J написав:в ИБ после отключения пролонгации и перезахода - возможность пропала :)


правильно: после отключения авто-пролонгации строка пропадает и остается только возможность поменять карту для выплаты.

Причем меняй не меняй, а при сл. входе будет отображаться первая попавшаяся карта, поэтому понять изменилось шото или не изменилось низзя :evil:

есть такое ...
Скидка 10% на бронирование отелей по ссылке https://booking.com/s/86f45acd
Скидка 3 грн/л на ОККО от 5 л (стучите в личку)
ramaz
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