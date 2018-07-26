Я отключал пролонгацию (по депозиту оформленному в отделении) через ИБ за несколько дней до окончания.
Деньги упали на карту на следующий день после даты окончания депозита.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:52
Я отключал пролонгацию (по депозиту оформленному в отделении) через ИБ за несколько дней до окончания.
Деньги упали на карту на следующий день после даты окончания депозита.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:01
Регламент
До которого времени нужно пополнить через ощад 24/7 депозит, чтобы пополнение прошло день в день?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:04
Re: Ощадбанк
каким образом , так как в ИБ разве есть такая возможность ?
никому не верю
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:09
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:11
Есть. Делал через мобильную версию (в десктоп также есть):
- жмете на нужный депозит
- вкладка "информация"
- листаете в самый низ: под строкой авто-пролонгация кнопка "Изменить"
- отключаете и выбираете карту на которую перечислить
Вот мануал, стр. 53 :
Востаннє редагувалось ramaz в П'ят 27 лип, 2018 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:13
правильно: после отключения авто-пролонгации строка пропадает и остается только возможность поменять карту для выплаты.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:25
Причем меняй не меняй, а при сл. входе будет отображаться первая попавшаяся карта, поэтому понять изменилось шото или не изменилось низзя
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:27
есть такое ...
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