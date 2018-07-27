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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:36
clientage написав: cdj2 написав:
По какому регламенту ощад проводит СЭПы?
Отправка с 9:00 до 15:00 с проводкой текущим оперднём
То есть там сидит тётя и руцями всё шлёт? Потому что в разное время платежи улетают.
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