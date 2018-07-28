То есть там сидит тётя и руцями всё шлёт? Потому что в разное время платежи улетают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:36
Re: Ощадбанк
То есть там сидит тётя и руцями всё шлёт? Потому что в разное время платежи улетают.
Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:43
Вполне возможно, мои переводы доходят за 40..90мин
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 лип, 2018 05:10
Re: Ощадбанк
У меня часто было, что шло по 6 часов.
Свинорыл 80lvl
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