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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1360136113621363

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 449
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
31%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
119
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 449
Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 13:36

Re: Ощадбанк

clientage написав:
  cdj2 написав:По какому регламенту ощад проводит СЭПы?

Отправка с 9:00 до 15:00 с проводкой текущим оперднём
То есть там сидит тётя и руцями всё шлёт? Потому что в разное время платежи улетают.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 лип, 2018 14:43

  cdj2 написав:
clientage написав:
  cdj2 написав:По какому регламенту ощад проводит СЭПы?

Отправка с 9:00 до 15:00 с проводкой текущим оперднём
То есть там сидит тётя и руцями всё шлёт? Потому что в разное время платежи улетают.

Вполне возможно, мои переводы доходят за 40..90мин
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 29 лип, 2018 05:10

Re: Ощадбанк

У меня часто было, что шло по 6 часов.
Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 19:36

Re: Ощадбанк

Прошло 3 мес. после окончания евродепо, за не активность списали 20грн. Надо закрывать счет.
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valya
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 21:21

  valya написав:Прошло 3 мес. после окончания евродепо, за не активность списали 20грн. Надо закрывать счет.

Тобто у вас 3 місяці лежали гроші на картці без діла і ви їх навіть на МЗ не закинули?
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 14:41

  klug написав:
  valya написав:Прошло 3 мес. после окончания евродепо, за не активность списали 20грн. Надо закрывать счет.

Тобто у вас 3 місяці лежали гроші на картці без діла і ви їх навіть на МЗ не закинули?

Нагадайте, чи переказ на МК за іншої своєї карти ощада вважається активною операцієї по рахунку?
Son of Sun
 
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