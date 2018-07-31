То есть там сидит тётя и руцями всё шлёт? Потому что в разное время платежи улетают.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 28 лип, 2018 13:36
Re: Ощадбанк
То есть там сидит тётя и руцями всё шлёт? Потому что в разное время платежи улетают.
Свинорыл 80lvl
Додано: Суб 28 лип, 2018 14:43
Вполне возможно, мои переводы доходят за 40..90мин
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 29 лип, 2018 05:10
Re: Ощадбанк
У меня часто было, что шло по 6 часов.
Свинорыл 80lvl
Додано: Пон 30 лип, 2018 19:36
Re: Ощадбанк
Прошло 3 мес. после окончания евродепо, за не активность списали 20грн. Надо закрывать счет.
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Додано: Пон 30 лип, 2018 21:21
Тобто у вас 3 місяці лежали гроші на картці без діла і ви їх навіть на МЗ не закинули?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 31 лип, 2018 14:41
Нагадайте, чи переказ на МК за іншої своєї карти ощада вважається активною операцієї по рахунку?
Додано: Вів 31 лип, 2018 16:12
Re: Ощадбанк
###Нагадайте, чи переказ на МК за іншої своєї карти ощада вважається активною операцієї по рахунку?###
Так. Рег. платіж раз на місяць 1 копійка і Ви забудете про коміс за неактивність. Звичайно, якщо інша картка іншого рахунку.
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:16
В операционное время , я пополняю с 9.00, пополнение мгновенно.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
Додано: Вів 31 лип, 2018 21:58
на позняках на сребнокольской банкомат пустой
паника что ли? все гривну менят на бакс? За 2 года никогда не был пустой.
Додано: Сер 01 сер, 2018 01:56
день получки.
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