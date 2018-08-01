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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
120
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:07

Добрый вечер, сегодня получил зп карту ощада.
Попытался подключить 24/7, безуспешно, на горячей линии сказали, что номер телефона не зарегистрирован ни за одним клиентом, предлагают ехать в отделение выпуска карты, а это другой город. Плюс за просмотр баланса -3 грн. После всех банков в которых обслуживаюсь-хуже некуда, ну может Укргаз еще сравнится с ним. Первое впечатление очень отрицательное, а думал занести 200 к на депозит, наверное Бог уберег все таки.
konkort2
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 22:24

  konkort2 написав:Добрый вечер, сегодня получил зп карту ощада.
Попытался подключить 24/7, безуспешно, на горячей линии сказали, что номер телефона не зарегистрирован ни за одним клиентом, предлагают ехать в отделение выпуска карты, а это другой город. Плюс за просмотр баланса -3 грн. После всех банков в которых обслуживаюсь-хуже некуда, ну может Укргаз еще сравнится с ним. Первое впечатление очень отрицательное, а думал занести 200 к на депозит, наверное Бог уберег все таки.

В пределах одной области мона зайти в любое отделение. Взять МК и к ней привязать тот ИБ нашару, предварительно активировав телефон в отделении. В пределах одной области должны быть видны все счета.
В принципе, Ощад пытается перейти на единый МФО (щас у каждого региона свой МФО) и потихонечку шото там объединяет. Попробуйте узнать какой МФО был там де вы оформили зарплатку (гляньте реквизиты в конце Договора) и какой МФО по месту нахождения (просто в любое отд зайти нуна), счета с одним МФО будут видны в одном ИБ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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  #<1 ... 1361136213631364
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