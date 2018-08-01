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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1361136213631364 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 450 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 137 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 120 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 91 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 59 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 10% 43 Всього голосів : 450 Додано: Сер 01 сер, 2018 22:07 Добрый вечер, сегодня получил зп карту ощада.

Попытался подключить 24/7, безуспешно, на горячей линии сказали, что номер телефона не зарегистрирован ни за одним клиентом, предлагают ехать в отделение выпуска карты, а это другой город. Плюс за просмотр баланса -3 грн. После всех банков в которых обслуживаюсь-хуже некуда, ну может Укргаз еще сравнится с ним. Первое впечатление очень отрицательное, а думал занести 200 к на депозит, наверное Бог уберег все таки. konkort2

Повідомлень: 71 З нами з: 07.11.13 Подякував: 57 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 01 сер, 2018 22:24 konkort2 написав: Добрый вечер, сегодня получил зп карту ощада.

Попытался подключить 24/7, безуспешно, на горячей линии сказали, что номер телефона не зарегистрирован ни за одним клиентом, предлагают ехать в отделение выпуска карты, а это другой город. Плюс за просмотр баланса -3 грн. После всех банков в которых обслуживаюсь-хуже некуда, ну может Укргаз еще сравнится с ним. Первое впечатление очень отрицательное, а думал занести 200 к на депозит, наверное Бог уберег все таки. Добрый вечер, сегодня получил зп карту ощада.Попытался подключить 24/7, безуспешно, на горячей линии сказали, что номер телефона не зарегистрирован ни за одним клиентом, предлагают ехать в отделение выпуска карты, а это другой город. Плюс за просмотр баланса -3 грн. После всех банков в которых обслуживаюсь-хуже некуда, ну может Укргаз еще сравнится с ним. Первое впечатление очень отрицательное, а думал занести 200 к на депозит, наверное Бог уберег все таки.

В пределах одной области мона зайти в любое отделение. Взять МК и к ней привязать тот ИБ нашару, предварительно активировав телефон в отделении. В пределах одной области должны быть видны все счета.

В принципе, Ощад пытается перейти на единый МФО (щас у каждого региона свой МФО) и потихонечку шото там объединяет. Попробуйте узнать какой МФО был там де вы оформили зарплатку (гляньте реквизиты в конце Договора) и какой МФО по месту нахождения (просто в любое отд зайти нуна), счета с одним МФО будут видны в одном ИБ В пределах одной области мона зайти в любое отделение. Взять МК и к ней привязать тот ИБ нашару, предварительно активировав телефон в отделении. В пределах одной области должны быть видны все счета.В принципе, Ощад пытается перейти на единый МФО (щас у каждого региона свой МФО) и потихонечку шото там объединяет. Попробуйте узнать какой МФО был там де вы оформили зарплатку (гляньте реквизиты в конце Договора) и какой МФО по месту нахождения (просто в любое отд зайти нуна), счета с одним МФО будут видны в одном ИБ ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 25129 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2010 раз. Подякували: 2829 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1361136213631364 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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