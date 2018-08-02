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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 13:59
vadymbanker написав:
если вклад был открыт через ощад24, то при лонгации 0.25% добавляется к базовой ставки по вкладу, за то, что вы открывали изначально вклад через ощад24, за САМУ автопролонгацию надбавки нет
Да, спасибо!!
Просто в отделении дали информацию, что при автоматической пролонгации бонус 0,25% слетает и надо оформлять депозит заново. Типа бонус только при открытии, а не за пролонгацию. Официальной информации на сайте нету. Про акцию сообщают только устно (в то числе на горячей линии), подтверждения не дают. По телефону подтверждают что бонус сохраняется
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iov
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Додано: Чет 02 сер, 2018 21:21
iov написав: vadymbanker написав:
если вклад был открыт через ощад24, то при лонгации 0.25% добавляется к базовой ставки по вкладу, за то, что вы открывали изначально вклад через ощад24, за САМУ автопролонгацию надбавки нет
Да, спасибо!!
Просто в отделении дали информацию, что при автоматической пролонгации бонус 0,25% слетает и надо оформлять депозит заново. Типа бонус только при открытии, а не за пролонгацию. Официальной информации на сайте нету. Про акцию сообщают только устно (в то числе на горячей линии), подтверждения не дают. По телефону подтверждают что бонус сохраняется
у меня не слетал бонус при пролонгации..
Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
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vadymbanker
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