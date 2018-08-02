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Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 450
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
120
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
91
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
10%
43
Всього голосів : 450
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 13:59

Re: Ощадбанк

  vadymbanker написав:если вклад был открыт через ощад24, то при лонгации 0.25% добавляется к базовой ставки по вкладу, за то, что вы открывали изначально вклад через ощад24, за САМУ автопролонгацию надбавки нет

Да, спасибо!!
Просто в отделении дали информацию, что при автоматической пролонгации бонус 0,25% слетает и надо оформлять депозит заново. Типа бонус только при открытии, а не за пролонгацию. Официальной информации на сайте нету. Про акцию сообщают только устно (в то числе на горячей линии), подтверждения не дают. По телефону подтверждают что бонус сохраняется
iov
 
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З нами з: 02.08.18
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 21:21

Re: Ощадбанк

iov написав:
  vadymbanker написав:если вклад был открыт через ощад24, то при лонгации 0.25% добавляется к базовой ставки по вкладу, за то, что вы открывали изначально вклад через ощад24, за САМУ автопролонгацию надбавки нет

Да, спасибо!!
Просто в отделении дали информацию, что при автоматической пролонгации бонус 0,25% слетает и надо оформлять депозит заново. Типа бонус только при открытии, а не за пролонгацию. Официальной информации на сайте нету. Про акцию сообщают только устно (в то числе на горячей линии), подтверждения не дают. По телефону подтверждают что бонус сохраняется
у меня не слетал бонус при пролонгации..


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vadymbanker
 
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