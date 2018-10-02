нi, не тарифікуєтьсяcasper12 написав:підкажіть, чи тарифікується зарахування коштів на "мою картку" у касі відділення, яке підпорядковується іншому РУ, а не тому РУ, де була відкрита картка?
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Додано: Суб 29 вер, 2018 22:39
Re: Ощадбанк
нi, не тарифікується
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Додано: Пон 01 жов, 2018 13:49
Отправила 3 сэпа до 11-ти - ни в один банк до сих пор ещё ничего не зашло
Додано: Пон 01 жов, 2018 14:00
За неактивність картки списали 29.09 в 4 години ночі пару коп.
Може кому цікаво коли списують.
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Додано: Пон 01 жов, 2018 14:03
В прокредит уже долетело, в остальные - нет. Наверное многие выходят из ощада в связи с введением платы за сэп
Додано: Пон 01 жов, 2018 14:04
А де офіційна цидула лежить що СЕП буде з комісом?
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Додано: Пон 01 жов, 2018 14:14
Re: Ощадбанк
только на карточные, текущие счета ФИЗ ЛИЦ! и транзитные счета. Там где получатель юр лицо: налог, учеба, коммуналка и тд..., - БЕЗ КОМИССИИ!
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Додано: Пон 01 жов, 2018 14:25
Додано: Пон 01 жов, 2018 14:28
Ferlakur в прокредите прямой и то шло более 4-х часов, а на котловые ещё даже и позыва не было
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:38
Re: Ощадбанк
Не планирует ли ощад % по гривневым депо подымать ? кто что слышал ?
У всех госбанков были примерно одинаковые ещё недавно % - щас у всех разные - Укрэксимбанк например вообще под 17% уже ,Газбанк тоже сегодня чуть поднял.
у Ощада самые низкие щас % - думаю народ навыход потянеться
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