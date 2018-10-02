RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1384138513861387>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 22:39

Re: Ощадбанк

casper12 написав:підкажіть, чи тарифікується зарахування коштів на "мою картку" у касі відділення, яке підпорядковується іншому РУ, а не тому РУ, де була відкрита картка?
нi, не тарифікується


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
Повідомлень: 143
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 13:49

Отправила 3 сэпа до 11-ти - ни в один банк до сих пор ещё ничего не зашло :roll:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 632
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:00

За неактивність картки списали 29.09 в 4 години ночі пару коп.
Може кому цікаво коли списують.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25596
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:03

В прокредит уже долетело, в остальные - нет. Наверное многие выходят из ощада в связи с введением платы за сэп
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 632
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:04

  Кассандра написав:В прокредит уже долетело, в остальные - нет. Наверное многие выходят из ощада в связи с введением платы за сэп

А де офіційна цидула лежить що СЕП буде з комісом?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25596
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:10

Квесторе_поверніться в тарифах со 2-го октября
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 632
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:14

Re: Ощадбанк

Кассандра написав:Квесторе_поверніться в тарифах со 2-го октября
только на карточные, текущие счета ФИЗ ЛИЦ! и транзитные счета. Там где получатель юр лицо: налог, учеба, коммуналка и тд..., - БЕЗ КОМИССИИ!


Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
Повідомлень: 143
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:25

  Кассандра написав:В прокредит уже долетело, в остальные - нет. Наверное многие выходят из ощада в связи с введением платы за сэп

В Приват и А-банк на котловые часа за четыре заходит.
Ferlakur
 
Повідомлень: 2756
З нами з: 14.10.08
Подякував: 123 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 14:28

Ferlakur в прокредите прямой и то шло более 4-х часов, а на котловые ещё даже и позыва не было :wink:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 632
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:38

Re: Ощадбанк

Не планирует ли ощад % по гривневым депо подымать ? кто что слышал ?
У всех госбанков были примерно одинаковые ещё недавно % - щас у всех разные - Укрэксимбанк например вообще под 17% уже ,Газбанк тоже сегодня чуть поднял.
у Ощада самые низкие щас % - думаю народ навыход потянеться
Vladibor
 
Повідомлень: 156
З нами з: 02.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1384138513861387>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: mephala, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Золото XAU/USD (2440)
03.10.2018 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.