Не потянется. Во первый у него очень много клиентов... мммм... как бы поточнее - совсем не свинорыльного склада ума. Во вторый у него по прежнему у единственного из всех госов гарантирована государством "вся сумма вклада".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:50
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:14
В 3-их у него куча клиентов на разных хуторах, где кроме Ощада другие альтернативы отсутствуют
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