Не потянется. Во первый у него очень много клиентов... мммм... как бы поточнее - совсем не свинорыльного склада ума. Во вторый у него по прежнему у единственного из всех госов гарантирована государством "вся сумма вклада".
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 жов, 2018 18:50
Re: Ощадбанк
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:14
В 3-их у него куча клиентов на разных хуторах, где кроме Ощада другие альтернативы отсутствуют
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:01
Re: Ощадбанк
Акція! Активуй Apple Pay та отримуй кешбек 10%
1) Активуй картку від Ощадбанку в Apple Pay та отримай 10 грн за першу активацію картки у Wallet
2) Зареєструй картку в акції ТУТ та плати смартфоном
3) Отримуй 10% кешбек за оплати карткою Ощадбанку з Apple Pay
Юзай свій смартфон безпОЩАДно
Акція діє з 10.10.2018р. по 10.12.2018 р. включно
Додано: Сер 10 жов, 2018 20:05
Кишмишу всього 150 грн.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|