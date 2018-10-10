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Ощадбанк

Ощадбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1385138613871388>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 18:50

Re: Ощадбанк

  Vladibor написав:думаю народ навыход потянеться

Не потянется. Во первый у него очень много клиентов... мммм... как бы поточнее - совсем не свинорыльного склада ума. Во вторый у него по прежнему у единственного из всех госов гарантирована государством "вся сумма вклада".
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:14

  Flamingo написав:
  Vladibor написав:думаю народ навыход потянеться

Не потянется. Во первый у него очень много клиентов... мммм... как бы поточнее - совсем не свинорыльного склада ума. Во вторый у него по прежнему у единственного из всех госов гарантирована государством "вся сумма вклада".

В 3-их у него куча клиентов на разных хуторах, где кроме Ощада другие альтернативы отсутствуют
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:01

Re: Ощадбанк

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Sungsam
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:05

  Sungsam написав:Акція! Активуй Apple Pay та отримуй кешбек 10%
1) Активуй картку від Ощадбанку в Apple Pay та отримай 10 грн за першу активацію картки у Wallet
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:05

Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне.
Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать. :(
А я уже губу раскатал.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:07

  Фантом написав:Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне.
Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать. :(

дадут, иначе меняйте персменагера :)
причем требуйте не 15% от депо, а все 30%. Хай боятся !
грейс 62дн, в ощАде... нуна брать :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:12

  clientage написав:
  Фантом написав:Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне.
Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать. :(

дадут, иначе меняйте персменагера :)
причем требуйте не 15% от депо, а все 30%. Хай боятся !
грейс 62дн, в ощАде... нуна брать :)

Экономист ничего не решает. Любой, даже не вип менеджер, может выдать кредитку, в смыслю карту в тарифе моя карта, но только скоринг решает - налить ли на неё лимит или нет
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:15

clientage, Stringer
Ладно съезжу, заодно протестирую премиум зону. :D
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:33

  clientage написав:грейс 62дн

62 дня на каждую трату, или до 62 дней? Валютный вклад можно, или только гривневый? ?
demichh
 
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