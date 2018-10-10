Не потянется. Во первый у него очень много клиентов... мммм... как бы поточнее - совсем не свинорыльного склада ума. Во вторый у него по прежнему у единственного из всех госов гарантирована государством "вся сумма вклада".
Не потянется. Во первый у него очень много клиентов... мммм... как бы поточнее - совсем не свинорыльного склада ума. Во вторый у него по прежнему у единственного из всех госов гарантирована государством "вся сумма вклада".
В 3-их у него куча клиентов на разных хуторах, где кроме Ощада другие альтернативы отсутствуют
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Sungsam написав:Акція! Активуй Apple Pay та отримуй кешбек 10% 1) Активуй картку від Ощадбанку в Apple Pay та отримай 10 грн за першу активацію картки у Wallet 2) Зареєструй картку в акції ТУТ та плати смартфоном 3) Отримуй 10% кешбек за оплати карткою Ощадбанку з Apple Pay Юзай свій смартфон безпОЩАДно Акція діє з 10.10.2018р. по 10.12.2018 р. включно https://www.oschadbank.ua/cb/
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Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне. Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать. А я уже губу раскатал.
Фантом написав:Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне. Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать.
дадут, иначе меняйте персменагера причем требуйте не 15% от депо, а все 30%. Хай боятся ! грейс 62дн, в ощАде... нуна брать
Фантом написав:Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне. Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать.
дадут, иначе меняйте персменагера причем требуйте не 15% от депо, а все 30%. Хай боятся ! грейс 62дн, в ощАде... нуна брать
Экономист ничего не решает. Любой, даже не вип менеджер, может выдать кредитку, в смыслю карту в тарифе моя карта, но только скоринг решает - налить ли на неё лимит или нет