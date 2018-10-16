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банках (гарне і погане) / Ощадбанк Ощадбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1385138613871388 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Ощадбанк 2.4 5 453 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 30% 137 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 27% 122 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 20% 92 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 13% 59 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 9% 43 Всього голосів : 453 Додано: Сер 17 жов, 2018 13:38 Stringer написав: clientage написав: Фантом написав: Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне.

Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать. Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне.Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать.

дадут, иначе меняйте персменагера

причем требуйте не 15% от депо, а все 30%. Хай боятся !

грейс 62дн, в ощАде... нуна брать дадут, иначе меняйте персменагерапричем требуйте не 15% от депо, а все 30%. Хай боятся !грейс 62дн, в ощАде... нуна брать

Экономист ничего не решает. Любой, даже не вип менеджер, может выдать кредитку, в смыслю карту в тарифе моя карта, но только скоринг решает - налить ли на неё лимит или нет Экономист ничего не решает. Любой, даже не вип менеджер, может выдать кредитку, в смыслю карту в тарифе моя карта, но только скоринг решает - налить ли на неё лимит или нет

Экономист... хороший, толковый... умеет правильно заполнять первичную анкету, которую потом анализирует скоринг. Советую клиенту не полениться и уточнить ВСЕ, абсолютно все данные, которые манагер передает при анкетировании: основную з/п, дополнительные поступления со слов клиента, дом, машина, стаж (например, не 6мес - патамуша этого мин. достаточно, а 30лет на одном месте! - вот идиот попался, а не клиент ), затраты на обслуж. кредита в др. банках -- не 10% от лимитов, а 200..300грн/мес для свинорыла (в 0 они не верят по определению)

И такой неформально-агресивный подход может помочь в ощАде, который совсем недавно начал работать в этом направлении, и у которого клиенты (в основном пенсы и бюджетники) как огня боятся слово кредит

Вообщем читайте анкеты и требуйте их перепечатывания! перед подписыванием Экономист... хороший, толковый... умеет правильно заполнять первичную анкету, которую потом анализирует скоринг. Советую клиенту не полениться и уточнить ВСЕ, абсолютно все данные, которые манагер передает при анкетировании: основную з/п, дополнительные поступления со слов клиента, дом, машина, стаж (например, не 6мес - патамуша этого мин. достаточно, а 30лет на одном месте! - вот идиот попался, а не клиент), затраты на обслуж. кредита в др. банках -- не 10% от лимитов, а 200..300грн/мес для свинорыла (в 0 они не верят по определению)И такой неформально-агресивный подходможет помочь в ощАде, который совсем недавно начал работать в этом направлении, и у которого клиенты (в основном пенсы и бюджетники) как огня боятся слово кредитВообщем читайте анкеты и требуйте их перепечатывания! перед подписыванием ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 25934 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2076 раз. Подякували: 2927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1385138613871388 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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