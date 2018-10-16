Фантом написав:Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне. Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать.
дадут, иначе меняйте персменагера причем требуйте не 15% от депо, а все 30%. Хай боятся ! грейс 62дн, в ощАде... нуна брать
Экономист ничего не решает. Любой, даже не вип менеджер, может выдать кредитку, в смыслю карту в тарифе моя карта, но только скоринг решает - налить ли на неё лимит или нет
Экономист... хороший, толковый... умеет правильно заполнять первичную анкету, которую потом анализирует скоринг. Советую клиенту не полениться и уточнить ВСЕ, абсолютно все данные, которые манагер передает при анкетировании: основную з/п, дополнительные поступления со слов клиента, дом, машина, стаж (например, не 6мес - патамуша этого мин. достаточно, а 30лет на одном месте! - вот идиот попался, а не клиент ), затраты на обслуж. кредита в др. банках -- не 10% от лимитов, а 200..300грн/мес для свинорыла (в 0 они не верят по определению) И такой неформально-агресивный подход может помочь в ощАде, который совсем недавно начал работать в этом направлении, и у которого клиенты (в основном пенсы и бюджетники) как огня боятся слово кредит Вообщем читайте анкеты и требуйте их перепечатывания! перед подписыванием
62 дня на каждую трату, или до 62 дней? Валютный вклад можно, или только гривневый? ?
карта МояКредитка (МКр) до 62дн, типа с 26 окт по 25 дек, биллинг(РД) - 25го мона кучу депо(есть разные толкования у менагерофф ), в т.ч. и инвалютных, не менее полугодовых и у которых осталось по сроку не менее 3х мес
ПС. А де ВИП-менагеры по Киёву сидят? Интересуют Соломенка, Сырец, Лукьяновка, Хрещатик От себя советую отд. на Хрещатик, 11/7
Был в премиум-зоне. Ну что сказать. Народ толпится, сидит в очередях. А ты такой, звонишь персональному менеджеру. Выходит, заводит в отдельную комнату. Шикарные кресла и понеслась - ути-пути, мы Вас любим, любой каприз... Я даже засомневался, что попал в Ощад.
Но всё стало на свои места. Персональный менеджер кредитку так и не открыл. Будет советоваться со старшими товарищами, завтра перезвонит. Зато парил про страховки, премиум карты за полцены и прочую лабуду.
clientage Вот Вы говорите просить 30% от депо. А если депо к примеру миллион, даст ощад 300 тыс? Или упрётся в потолок?
Фантом написав:Если даже кредитку не откроют, депо в любом случае буду забирать через персонально манагера. Манал я с бабушками по часу к менеджерам и кассу стоять.
Сегодня помогал старушке забирать. Больше 1,5 часов в очереди к единственному менеджеру. Некому работать. Правда в кассу пустили без очереди- т.е немного растолкал пенсов. Комнатки выдачи крупных сумм -нет. Старушку пенсы не пустили к кассе- она издалека подтверждала свою личность. Квитаху о выдаче подписала на моей спине. Чуть больше фонда( % набежали). Сразу закрыл все карты. Теперь новые депо только через мой аккаунт.
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slasva написав:В Ощадбанке нет такого понятия как фонд, гарантируется любая сумма.
Это, что бы был понятен размер суммы, которую под пристальным вниманием 20-30 человек снимает старушка. Кстати. Менеджер анонсировала в ноябре существенное повышение ставок. Приглашали. Передаю со слов менеджера.