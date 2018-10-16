Додано: Сер 17 жов, 2018 13:38

Stringer написав: clientage написав: Фантом написав: Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне.

Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать. Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне.Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать.

дадут, иначе меняйте персменагера

причем требуйте не 15% от депо, а все 30%. Хай боятся !

грейс 62дн, в ощАде... нуна брать дадут, иначе меняйте персменагерапричем требуйте не 15% от депо, а все 30%. Хай боятся !грейс 62дн, в ощАде... нуна брать

Экономист ничего не решает. Любой, даже не вип менеджер, может выдать кредитку, в смыслю карту в тарифе моя карта, но только скоринг решает - налить ли на неё лимит или нет Экономист ничего не решает. Любой, даже не вип менеджер, может выдать кредитку, в смыслю карту в тарифе моя карта, но только скоринг решает - налить ли на неё лимит или нет

Экономист... хороший, толковый... умеет правильно заполнять первичную анкету, которую потом анализирует скоринг. Советую клиенту не полениться и уточнить ВСЕ, абсолютно все данные, которые манагер передает при анкетировании: основную з/п, дополнительные поступления со слов клиента, дом, машина, стаж (например, не 6мес - патамуша этого мин. достаточно, а 30лет на одном месте! - вот идиот попался, а не клиент), затраты на обслуж. кредита в др. банках -- не 10% от лимитов, а 200..300грн/мес для свинорыла (в 0 они не верят по определению)И такой неформально-агресивный подходможет помочь в ощАде, который совсем недавно начал работать в этом направлении, и у которого клиенты (в основном пенсы и бюджетники) как огня боятся слово кредитВообщем читайте анкеты и требуйте их перепечатывания! перед подписыванием