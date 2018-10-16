RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Ощадбанк

Ощадбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1385138613871388

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 13:38

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Фантом написав:Как можно получить кредитку в Ощаде? Не получая тут зарплаты, не имея официального дохода. Есть правда депозит и вчера ещё дали персонального менеджера в премиум-зоне.
Позвонил ему, он говорит, что могут кредитку и не дать. :(

дадут, иначе меняйте персменагера
причем требуйте не 15% от депо, а все 30%. Хай боятся !
грейс 62дн, в ощАде... нуна брать

Экономист ничего не решает. Любой, даже не вип менеджер, может выдать кредитку, в смыслю карту в тарифе моя карта, но только скоринг решает - налить ли на неё лимит или нет

Экономист... хороший, толковый... умеет правильно заполнять первичную анкету, которую потом анализирует скоринг. Советую клиенту не полениться и уточнить ВСЕ, абсолютно все данные, которые манагер передает при анкетировании: основную з/п, дополнительные поступления со слов клиента, дом, машина, стаж (например, не 6мес - патамуша этого мин. достаточно, а 30лет на одном месте! - вот идиот попался, а не клиент :)), затраты на обслуж. кредита в др. банках -- не 10% от лимитов, а 200..300грн/мес для свинорыла (в 0 они не верят по определению)
И такой неформально-агресивный подход :wink: может помочь в ощАде, который совсем недавно начал работать в этом направлении, и у которого клиенты (в основном пенсы и бюджетники) как огня боятся слово кредит :mrgreen:
Вообщем читайте анкеты и требуйте их перепечатывания! перед подписыванием 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25937
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 15:28

  demichh написав:
  clientage написав:грейс 62дн

62 дня на каждую трату, или до 62 дней? Валютный вклад можно, или только гривневый? ?

карта МояКредитка (МКр)
до 62дн, типа с 26 окт по 25 дек, биллинг(РД) - 25го
мона кучу депо(есть разные толкования у менагерофф :(), в т.ч. и инвалютных, не менее полугодовых и у которых осталось по сроку не менее 3х мес

ПС. А де ВИП-менагеры по Киёву сидят? Интересуют Соломенка, Сырец, Лукьяновка, Хрещатик :)
От себя советую отд. на Хрещатик, 11/7 :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25937
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:10

Re: Ощадбанк

Был в премиум-зоне. Ну что сказать. Народ толпится, сидит в очередях.
А ты такой, звонишь персональному менеджеру. Выходит, заводит в отдельную комнату. Шикарные кресла и понеслась - ути-пути, мы Вас любим, любой каприз...
Я даже засомневался, что попал в Ощад.

Но всё стало на свои места. Персональный менеджер кредитку так и не открыл. Будет советоваться со старшими товарищами, завтра перезвонит.
Зато парил про страховки, премиум карты за полцены и прочую лабуду. :D

clientage Вот Вы говорите просить 30% от депо. А если депо к примеру миллион, даст ощад 300 тыс? Или упрётся в потолок?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 18.05.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:13

Re: Ощадбанк

  Фантом написав:Но всё стало на свои места.

Не сдавайтесь. Нуна их додавить :)
  Фантом написав:clientage Вот Вы говорите просить 30% от депо. А если депо к примеру миллион, даст ощад 300 тыс? Или упрётся в потолок?

Я знаю, шо 200К дали 8)
Востаннє редагувалось clientage в Сер 17 жов, 2018 19:14, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 25937
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2076 раз.
Подякували: 2927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:14

Если даже кредитку не откроют, депо в любом случае буду забирать через персонально манагера. Манал я с бабушками по часу к менеджерам и кассу стоять. :mrgreen:

  clientage написав:
  Фантом написав:Но всё стало на свои места.

Не сдавайтесь. Нуна их додавить :)
  Фантом написав:clientage Вот Вы говорите просить 30% от депо. А если депо к примеру миллион, даст ощад 300 тыс? Или упрётся в потолок?

Я знаю, шо 200К дали 8)

Это хорошая новость. 8)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1233
З нами з: 18.05.16
Подякував: 169 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:24

  Фантом написав:clientage Вот Вы говорите просить 30% от депо. А если депо к примеру миллион, даст ощад 300 тыс? Или упрётся в потолок?

Дают максимум 250 тис. грн. У меня лимит 244 тис грн, дали сколько написал менеджер.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 504
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:34

  Фантом написав:Если даже кредитку не откроют, депо в любом случае буду забирать через персонально манагера. Манал я с бабушками по часу к менеджерам и кассу стоять. :mrgreen:

Сегодня помогал старушке забирать. Больше 1,5 часов в очереди к единственному менеджеру. Некому работать. Правда в кассу пустили без очереди- т.е немного растолкал пенсов. Комнатки выдачи крупных сумм -нет. Старушку пенсы не пустили к кассе- она издалека подтверждала свою личность. Квитаху о выдаче подписала на моей спине. Чуть больше фонда( % набежали). Сразу закрыл все карты. Теперь новые депо только через мой аккаунт.
lel
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 10.12.13
Подякував: 824 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:43

  lel написав:
  Фантом написав:Если даже кредитку не откроют, депо в любом случае буду забирать через персонально манагера. Манал я с бабушками по часу к менеджерам и кассу стоять. :mrgreen:

Сегодня помогал старушке забирать. Больше 1,5..... Чуть больше фонда( % набежали). Сразу закрыл все карты. Теперь новые депо только через мой аккаунт.

В Ощадбанке нет такого понятия как фонд, гарантируется любая сумма.
slasva
Аватар користувача
 
Повідомлень: 504
З нами з: 23.06.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:44

А де кредліміти Пишки юзати? :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25720
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 19:54

  slasva написав:В Ощадбанке нет такого понятия как фонд, гарантируется любая сумма.

Это, что бы был понятен размер суммы, которую под пристальным вниманием 20-30 человек снимает старушка.
Кстати. Менеджер анонсировала в ноябре существенное повышение ставок. Приглашали.
Передаю со слов менеджера.
lel
 
Повідомлень: 1734
З нами з: 10.12.13
Подякував: 824 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1385138613871388
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, lel, wig і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.