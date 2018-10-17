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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1386138713881389

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Ощадбанк 2.4 5 453
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
137
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
27%
122
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
92
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
59
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
9%
43
Всього голосів : 453
Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:40

  lel написав:Кстати. Менеджер анонсировала в ноябре существенное повышение ставок. Приглашали.
Передаю со слов менеджера.

Хай той менеджер сам поміняє свої долари на гривню і Пишному принесе в клюві! :mrgreen: Іщі дурачкофф! :lol: ФізкультпрЮвєт! :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 20:50

  Козак-характерник написав:
  lel написав:Кстати. Менеджер анонсировала в ноябре существенное повышение ставок. Приглашали.
Передаю со слов менеджера.

Хай той менеджер сам поміняє свої долари на гривню і Пишному принесе в клюві! :mrgreen: Іщі дурачкофф! :lol: ФізкультпрЮвєт! :P




У меня в середине декабря заканчивается. Повысят ставки, оставлю.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 21:10

  Козак-характерник написав:Хай той менеджер сам поміняє свої долари на гривню і Пишному принесе в клюві! :mrgreen: Іщі дурачкофф! :lol: ФізкультпрЮвєт! :P

Які долари? А де LemonCoin?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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